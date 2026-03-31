دستگیری ۴ مزدور به اتهام جاسوسی در بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چهار نفر از کارمندان شاغل در ادارات شهرستان بابلسر به اتهام همکاری با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی دستگیر شدند.

این افراد به دنبال رصد اطلاعاتی دقیق و اقدام‌های فنی پیشرفته توسط نهادهای امنیتی، به‌عنوان جاسوسانی که با رژیم‌های صهیونیستی و آمریکایی همکاری داشتند، شناسایی و دستگیر شدند. پس از صدور حکم قضائی، این چهار نفر به اتهام فعالیت‌های جاسوسی و تهدید امنیت ملی کشور دستگیر شدند.

اخبار جدید و جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده به‌زودی منتشر خواهد شد.