۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

صهیونیست‌ها غافلگیر شدند؛ده‌ها موشک و پهپاد اراضی اشغالی را هدف گرفتند

با آغاز موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به غافلگیر شدن اشغالگران اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، سایت عبری زبان والا اعتراف کرد که حملات موشکی دقایق قبل حزب الله لبنان علیه اراضی اشغالی بدون هیچ هشدار و پیش بینی قبلی صورت گرفت.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، ارتش این رژیم هیچ برآوردی در خصوص عملیات احتمالی حزب الله طی ساعات گذشته نداشته است.

در همین حین حزب الله لبنان اعلام کرد که موج جدیدی از عملیات خیبر ۲ را آغاز کرده و پایگاه های راهبردی ستیلا ماریس، نشریم در جنوب شرق حیفا و تیفن در شرق شهر عکا و همچنین مواضع نظامی در کریوت شمل حیفا را هدف قرار داده است.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که حزب الله بیش از ۴۰ موشک و پهپاد طی ساعت گذشته شلیک کرده است.

