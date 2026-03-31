به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوعبیده سخنگوی نظامی گردان های قسام تاکید کرد: بر دستان قهرمانان مقاومت اسلامی لبنان که ضربات سختی به دشمن وارد کرده اند درود می فرستیم.

وی اضافه کرد: از نیروهای مقاومت می خواهیم تلاش های خود را برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست با هدف آزاد کردن اسرای فلسطینی و اسرای عرب از زندان های رژیم صهیونیستی افزایش دهند.

ابوعبیده تصریح کرد: مسیر جهاد ملت ما علیه صهیونیست ها نشان داده کوتاه ترین راه برای آزادی اسرا مقاومت است. از قهرمانان حزب الله می خواهیم این مأموریت را تکمیل کنند. تمام اقشار امت ما باید برای محاکمه صهیونیست ها به دلیل جنایاتشان تلاش کنند.