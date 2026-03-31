گلپایگانی: حضور مردم در میادین پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش‌ خبرنگار مهر عبدالرضا گلپایگانی شامگاه سه شنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد با اشاره به حضور پررنگ مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، بر نقش مؤثر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه بانوان در تحولات کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «روحیه مشارکت و همبستگی ملی» از ویژگی‌های برجسته جامعه ایرانی است، اظهار کرد: در مقاطع حساس، از جمله مناسبت‌هایی همچون ۲۲ بهمن و روز قدس، شاهد حضور گسترده مردم و به‌ویژه بانوان در صفوف مقدم بوده‌ایم که نشان‌دهنده عمق باورها و تعهد اجتماعی آنان است.

گلپایگانی با اشاره به ریشه‌های تاریخی این همبستگی افزود: این روحیه، حاصل پیشینه چند هزار ساله تمدنی ایران و تداوم آن در بستر فرهنگ اسلامی است؛ فرهنگی که بر پایه توحید، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم شکل گرفته و در طول تاریخ تداوم یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با مرور تحولات نظام حکمرانی در ایران گفت: در گذشته، حکومت‌ها عمدتاً در اختیار خاندان‌ها و دودمان‌ها بود، اما با استقرار جمهوری اسلامی، ساختار حکمرانی بر پایه مشارکت مردم شکل گرفت و اداره کشور به‌صورت مردمی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: مبنای جمهوری اسلامی، اتکا به مردم و حضور آنان در صحنه است و همین امر موجب شده تا کشور در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی ایستادگی کند. گلپایگانی افزود که همراهی مردم در حوزه‌های مختلف، از توسعه زیرساخت‌ها تا خدمات عمومی، نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف کشور داشته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه به اهمیت همدلی و حمایت عمومی از برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: تحقق اهداف در حوزه‌هایی مانند بازآفرینی شهری، به مشارکت و همراهی مردم وابسته است و بدون حضور فعال شهروندان، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی، تصریح کرد: پیشرفت کشور در گرو حفظ همین روحیه همبستگی، مشارکت و پایبندی به ارزش‌ها است.