به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح چهارشنبه در آیین افتتاح گود زورخانه شهید محمدعلی صفا بجنورد اظهار کرد: این مجموعه ورزشی در یکی از مناطق کمبرخوردار افتتاح شده و ظرفیت مناسبی برای استفاده جوانان این منطقه دارد.
وی با اشاره به پیوند تاریخی ورزش زورخانهای با معنویت افزود: از گذشته، ورزشهای زورخانهای با ذکر، یاد خدا، یاد اهلبیت(ع) و روایت شجاعتها و غیرتها همراه بوده است؛ ارزشهایی که میتوانند یک ملت را سربلند کرده و به افتخار برسانند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به «جنگ رمضان» گفت: در این جنگ که بر ما تحمیل شد، بسیاری از جوانان با بهرهگیری از آیات قرآن و الگوگیری از اهلبیت(ع) افتخارهای بزرگی آفریدند. یاد و نام همه شهدا، بهویژه شهدای جنگ رمضان، فرماندهان، دانشمندان و مسئولان شهید – از جمله شهید لهیجنی و شهید خطیم – و در رأس آنان امام شهید عزیزمان را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: دولت باید هم پشتیبان میدان رزم باشد و هم میدان شهر؛ هر دو حوزه باید پشتیبانی شوند تا وظایف خود را با نشاط ادامه دهند. امروز هیچ اولویتی بالاتر از مسئله جنگ وجود ندارد، زیرا این موضوع، مسئلهای وجودی است و در صورت کوتاهی، امنیت و بسیاری از دستاوردها آسیب خواهد دید.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به شهادت برخی ورزشکاران کشور بیان کرد: تعدادی از ورزشکاران ما مورد هدف قرار گرفتند و برخی مجموعههای ورزشی نیز تخریب شد. بنابراین لازم است در همه برنامهها، اولویت با موضوع جنگ و مقابله باشد. هر فرد نیز باید متناسب با جایگاه خود در این مسیر انجام وظیفه کند؛ میدان ما امروز شهر است و وظیفه دولتمردان، پشتیبانی اقتصادی و همچنین مقابله رسانهای با جنگ روانی دشمن است.
نظر شما