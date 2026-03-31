به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا بعد از دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال ایران در اینستاگرام نوشت: از ملاقات با بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران پیش از بازی دوستانه مقابل کاستاریکا در آنتالیا بسیار خوشحال شدم.

رئیس فیفا ادامه داد: من این فرصت را داشتم که با بازیکنان و همچنین مهدی محمد نبی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران؛ امید جمالی، رئیس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران و امیر قلعه نویی، سرمربی تیم، وقت بگذرانم.

او افزود: من بار دیگر به تیم ملی به خاطر راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ و افتخارآفرینی میلیون‌ها نفر در ایران و سراسر جهان تبریک گفتم.

رئیس فیفا تاکید کرد: نمایندگی یک ملت مسئولیت بزرگی به همراه دارد و من بازیکنان را تشویق کردم که به الهام بخشیدن به هواداران خود و ساختن رویاهای مردم خود در صحنه جهانی ادامه دهند.

اینفانتینو افزود: فوتبال حتی در چالش برانگیزترین شرایط، اتحاد و امید را به ارمغان می‌آورد و فیفا به حمایت از تیم ادامه خواهد داد تا بهترین شرایط ممکن را در حین آماده شدن برای جام جهانی فیفا تضمین کند. مشتاقانه منتظرم ببینم که آنها پیام مثبتی از انسانیت و با هم بودن را به جهانیان منتقل می‌کنند.