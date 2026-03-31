۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

عجم در وداع با شهید محمدی: مجن شاهرود امروز صاحب یک افتخار ماندگار شد

عجم در وداع با شهید محمدی: مجن شاهرود امروز صاحب یک افتخار ماندگار شد

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: شهید حسن محمدی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز با شهادت خویش، نام مجن و شاهرود را در تاریخ این مرزوبوم جاودانه ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم نماینده‌ مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در شب وداع با پیکر شهید محمدی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد که مشروح آن به این ترتیب است:

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»

شهادت دوست عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر حسن محمدی رضوان الله تعالی علیه مشاور عالی و امین دبیر شورای عالی امنیت ملی، دانشمند شهید علی لاریجانی در اولین روز جنگ رمضان در کنار رهبر شهیدمان موجب تالم گردید

آن رادمرد نازنین در طول عمر بابرکتش بی ادعا در خدمت نظام اسلامی و منشا خدمات ارزشمندی برای استان گلستان و شهرستان شاهرود خاصه زادگاهش شهر مجن بود و در این مسیر از هیچ خدمتی دریغ نداشت.

بی‌تردید نام شهید محمدی به‌عنوان سند افتخار در تاریخ مجن و شهرستان شاهرود و استان گلستان ثبت و جاودانه خواهد ماند. شهادت این مدیر مخلص توانا و لایق را به امام زمان عجل الله و خانواده محترم و فرزندان گرامی و مردم شهید پرور مجن و شهرستان شاهرود و استان گلستان تبریک و تسلیت عرض نموده و علو درجات و حشر با امام شهیدش را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارم.

