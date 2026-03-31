تصادف ۲ موتورسیکلت یک فوتی و ۲ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پی وقوع حادثه مرگبار تصادف بین دو دستگاه موتورسیکلت در بلوار مادر کاشان، بلافاصله همکاران فوریت های پزشکی به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه موتورآمبولانس و یک آمبولانس از پایگاه سپهری به سرعت به محل حادثه اعزام گردیدند

وی افزود: متاسفانه به علت شدت جراحات و سوختگی وارده به یکی از سرنشینان موتورسیکلت‌ها مصدوم سرصحنه فوت شد.

فرزندی پور در ادامه بیان کرد: راکب دوم که نوجوانی ۱۶ ساله بود، دچار سوختگی بالای پنجاه درصد شد که پس از اقدامات اولیه درمانی در محل توسط همکاران.فوریت های پزشکی، جهت ادامه درمان و رسیدگی‌های تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل گردیدو راکب مصدوم سوم هم باگرفتن اقدامات اولیه پیش بیمارستانی، درمان درمحل شد.

وی تاکید کرد: این حادثه تلخ، بار دیگر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از تجهیزات ایمنی، به ویژه برای راکبان موتورسیکلت را یادآور می‌شود.