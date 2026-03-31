تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و کمک به آسیب دیدگان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه شب در تجمع مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه،با بیان اینکه به دنبال حملات هوایی دشمن در جنگ اخیر مساکن زیادی در استان آسیب دیدند، گفت: بازسازی مناطق آسیب دیده آغاز و آواربرداری در ارومیه به اتمام رسیده و ولت برای مساکن آسیب دیده از جنگ برنامه حمایتی در نظر گرفته است.

وی از تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و کمک به آسیب دیدگان در استان خبرداد و افزود: هدف از تشکیل این ستاد جمع‌آوری کمکهای مردم و خیرین برای کمک به آسیب دیدگان از جنگ است که ضروری است مشارکت بیشتری بااین ستاد انجام شود.

مشکلی در تامین کالای اساسی در استان وجود ندارد

استاندار آذربایجان غربی بااشاره به آغاز اقداماتی از سوی دولت در ایام جنگ تحمیلی افزود: مهمترین دغدغه دولت تامین کالاهای اساسی و عدم وجود مشکل در خدمت رسانی به مردم بود که در این راستا با تشکیل جلسات روزانه تنظیم بازار و ورود کالاهای اساسی، وضعیت بازار رصد و تسریع در واردات کالاها از مرزهای استان انجام می‌شود.

وی با تاکید براینکه مشکلی در تامین کالای اساسی در استان وجود ندارد، گفت: مرزهای استان فعال بوده و واردات کالا در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود تا مردم نگرانی از کمبود اقلام اساسی نداشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی از تداوم نظارت و بازرسی از بازار و نحوه توزیع اقلام خبر داد و گفت: هیچ اغماضی وجود ندارد و با متخلفین اعم از فریب خوردگان و محتکرین توسط دستگاههای متولی نظارتی به جد برخورد می‌شود.

ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده است

رحمانی یادآور شد: در کنار برنامه‌های حمایتی دولت، استان نیز اقداماتی را در راستای حمایت از آسیب دیدگان و مردم در ایام جنگ آغاز کرده است.

وی با اشاره به اعلام شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: در راستای عمل به منویات رهبر و شعار سال، ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده است و توامان با عمل به شعار امسال، شعار سال گذشته که سرمایه گذاری برای تولید بود، در استان ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: حضور خودجوش شبانه مردم استان در حمایت از رزمندگان و بیعت با رهبر انقلاب با گذشت یک ماه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی _ آمریکایی، بیانگر اتحادی مقدس است.

حضور مردم در میدان موجب ناامیدی دشمنان شده است

رحمانی افزود: آذربایجان غربی استانی با اقوام، مذاهب و ادیان مختلفی است که هر شب با حضور گسترده خود در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف و حتی در بخشهای کوچک، جلوه نابی از وحدت را به نمایش می‌گذارد.

رحمانی، خواستار تداوم حضور شبانه مردم تا پیروزی شد و ادامه داد: حضور پرشور مردم در حمایت از نیروهای مسلح و رهبر انقلاب دشمنان را ناامید کرده است.

وی با بیان اینکه پشتیبانی از رهبر انقلاب همواره ادامه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: همه ما سرباز رهبر جوان، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای هستیم و حمایت از رزمندگان و نیروهای مسلح و بیعت با رهبری تا پیروزی بر دشمنان ادامه خواهد یافت.