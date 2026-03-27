به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر جمعه در بازدید میدانی از مرکز دیسپاچینگ شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد که به منظور بررسی پایداری شبکه در شرایط هشدار قرمز هواشناسی انجام شد، از تحول چشمگیر در شاخص‌های فنی و زیرساختی برق استان خبر داد.

وی با اشاره به افزایش پایداری شبکه برق استان با بیان اینکه در اولین بازدید از دیسپاچینگ، شاخص خاموشی استان (SAIDI) حدود هزار و ۱۰۰ دقیقه بود؛ افزود: اما امروز با همت جهادی مجموعه شرکت توزیع برق، این عدد به زیر ۶۰۰ دقیقه رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارش‌های شدید اخیر و وضعیت هشدار قرمز افزود: میزان خاموشی‌های در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به حدود نصف کاهش یافته که موفقیتی بزرگ در خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود:هدف‌گذاری نهایی ما در برنامه ۳ ساله رسیدن به شاخص ۴۰۵ دقیقه بوده و تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به این استاندارد در جریان است.

تحولات زیرساختی صنعت برق استان در تراز ملی

رحمانی در تشریح اقدامات انجام شده در بخش فوق‌توزیع و طرح‌های حیاتی برق استان گفت: با تعامل نزدیک میان برق منطقه‌ای خوزستان و شرکت توزیع برق استان، در سال گذشته ۵ پروژه حیاتی با اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که مهم‌ترین آن‌ها شامل پست‌های بهمن و مختار در شهرستان بویراحمد و پست‌های جهاد و گنبد در شهرستان های گچساران و باشت است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۱۱ پروژه جدید زیرساختی تصریح کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان تعریف شده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل خواهند رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با تکمیل این زنجیره سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های برق استان به وضعیت بسیار مطلوبی خواهد رسید.

وی تصریح کرد :با بهره‌برداری کامل از این طرح‌های زیرساختی، استان کهگیلویه و بویراحمد در زمره چند استان برتر کشور از نظر پایداری و کیفیت زیرساخت‌های شبکه برق قرار خواهد گرفت.