حمایت ۷۱ درصدی کاربران پاکستانی از دست برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، بررسی کلاندادههای توئیتر کاربران پاکستانی در جنگ، نشان میدهد که روایت حامی ایران بهطور معناداری غلبه داشته است؛ بهگونهای که ۷۱.۱ درصد کاربران موافق ایران، ۱۱.۹ درصد مخالف و حدود ۱۷ درصد نیز موضعی بیطرف داشتهاند.
این توزیع نشان میدهد که در افکار عمومی کاربران پاکستانی، ایران در این بحران صرفاً یک بازیگر منطقهای دیده نشده، بلکه به نماد «استقلال سیاسی» و «بازدارندگی در برابر فشار خارجی» تبدیل شده است. به همین دلیل، حمایت از ایران بیش از آنکه صرفاً عاطفی یا مذهبی باشد، ریشه در یک برداشت سیاسی و راهبردی دارد.
دلایل حمایت کاربران پاکستانی از ایران
مهمترین عامل این حمایت، تأکید موافقان بر قدرت نظامی و توان بازدارندگی ایران است؛ موضوعی که ۵۹ درصد از حامیان ایران بر آن تمرکز داشتهاند. در این روایت، ایران کشوری تصویر میشود که توانسته در برابر فشار آمریکا و اسرائیل بدون عقبنشینی و با اتکا به ظرفیت داخلی، هزینه تهدید علیه خود را بالا ببرد. برای بخشی از کاربران پاکستانی، این الگو جذاب است، زیرا آن را نمونهای از «*حفظ عزت ملی*» در برابر قدرتهای بزرگ دانستهاند؛ امری که در فضای سیاسی پاکستان نیز همواره محل مناقشه بوده است.
نقد وابستگی پاکستان به آمریکا و ترجیح نزدیکی به ایران به جای عربستان
دومین محور مهم در میان موافقان، نقد وابستگی دولت پاکستان به آمریکا و ترجیح نزدیکی به ایران به جای عربستان (در حوزههای مختلف نفتی و دفاعی) است، که ۱۸ درصد از حامیان بر آن تأکید کردهاند. این بخش از کاربران، حمایت از ایران را نوعی اعتراض غیرمستقیم به سیاست خارجی محافظهکارانه و وابسته دولت پاکستان میدانند. از نگاه آنان، ایران نه فقط یک همسایه، بلکه الگویی برای سیاست خارجی مستقلتر است؛ در حالی که دولت پاکستان اغلب در چارچوب ملاحظات واشنگتن تعریف میشود.
تحقیر ترامپ و نمایش افول آمریکا
همچنین ۱۰ درصد از موافقان، با تحقیر ترامپ و نمایش افول آمریکا، از ایران حمایت کردهاند. در اینجا ایران به نماد شکست هیمنه آمریکا تبدیل شدهاست. افزون بر آن، ۸ درصد نیز با تأکید بر همبستگی اسلامی و منطقهای، دفاع از ایران را دفاع از یک جبهه مشترک در برابر تجاوز خارجی دانستهاند.
مخالفان ایران چه میگویند؟
در سوی مقابل، مخالفان ایران نیز سه استدلال اصلی داشتهاند. ۴۰ درصد آنان بر لزوم مهار ایران و تندادن به مذاکره تأکید کردهاند؛ یعنی ایران را بازیگری میدانند که با تشدید تنش، ثبات منطقه را تهدید میکند. ۲۷ درصد ایشان، ایران را «تهدیدی برای منافع ملی پاکستان» معرفی کردهاند و نگراناند که نزدیکی به تهران، پاکستان را وارد هزینههای امنیتی و ژئوپلیتیکی تازه کند. همچنین ۲۳ درصدشان، ایران را به ریاکاری و نفاق سیاسی - اسلامی متهم کردهاند.
در مجموع، برتری آشکار روایت حامی ایران نشان میدهد که در میان کاربران پاکستانی، «قدرت بازدارنده»، «استقلال از غرب» و «مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل» از ظرفیت بسیجکنندگی بیشتری نسبت به روایتهای امنیتی و انتقادی برخوردار بوده است. به بیان دیگر، ایران در این نبرد روایی، برای اکثریت کاربران پاکستانی نه فقط یک کشور، بلکه یک الگوی سیاسیِ ایستادگی تلقی شده است.
شایان ذکر است این تحلیل بر اساس دادهکاوی ۲۱ میلیون از کلاندادههای توئیتر پاکستان به زبانهای اردو و انگلیسی در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.
