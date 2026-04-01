افزایش ۱۵ درصدی مراجعه به مراکز اهدای خون در یک ماه گذشته

بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ذخایر بانک‌های خون، گفت: به لطف خدا و همراهی اهداکنندگان، ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوب و در برخی از استان‌ها در وضعیت بالاتر از مطلوب قرار دارد.

وی ادامه داد: اما این به معنی عدم نیاز به اهدای خون نبوده و مردم بدانند که نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است. بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سرطانی برای ادامه زندگی نیاز به خون دارند و این نیاز حتی در روزهای تعطیل هم، تعطیلی بردار نیست.

یکتاپرست اظهار داشت: در ابتدای سال با شروع سفرهای نوروزی، حوادث ترافیکی افزایش یافته و مصدومین این حوادث نیز نیازمند خون هستند؛ و متاسفانه به دلیل اینکه هموطنان در سفر هستند، آمار اهدای خون در عید کاهش می‌یابد.

طبق گفته وی، امسال سازمان انتقال خون ایران با طرح (پویش سفر سرخ) از هموطنان دعوت کرد تا حتی در ایام سفر، با مراجعه به مراکز اهدای خون در شهر مقصد، برای تامین خون مورد نیاز حوادث ترافیکی نوروزی با سازمان انتقال خون همراه شوند؛ که به لطف خدا این پویش با استقبال گسترده هموطنان، به ویژه در استان‌های مسافر پذیر همراه شده است.

یکتاپرست اظهار داشت: طی یک ماه گذشته با توجه به استقبال گسترده مردم، آمار مراجعه برای اهدای خون ۱۵ درصد، آمار خون اهدایی ۱۰ درصد و آمار خون ارسالی در شبکه ملی خون‌رسانی کشور با ۹۲ درصد افزایش همراه بوده است.

وی به استقبال بانوان برای اهدای خون اشاره کرد و خاطر نشان کرد: استقبال قابل توجه بانوان و جوانان زیر ۲۵ سال برای اهدای خون نیز از نکات بسیار جالب و ارزشمند در این یک‌ ماه اخیر بوده است.