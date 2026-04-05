۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

افزایش اهدای خون در گلستان؛ رشد ۲۱ درصدی در ایام پایانی سال و نوروز

گرگان-مدیرکل انتقال خون گلستان از افزایش قابل توجه مراجعه و اهدای خون در استان خبر داد و گفت: در بازه زمانی اخیر، میزان اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

فاطمه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین آمار اهدای خون در استان اظهار کرد: در ایام نوروز، دو هزار و ۷۲۱ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد، دو هزار و ۴۶۷ نفر موفق به اهدای خون شدند و ۱۳۰ نفر از اهداکنندگان را بانوان تشکیل دادند.

وی افزود: در همین مدت، فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی نیز تأمین شده است، به‌طوری‌که هزار و ۱۳۲ واحد پلاکت، ۱۸۵ واحد پلاسما و ۱۷۷ واحد خون کامل به بیمارستان‌ها تحویل داده شد.

محمدی با اشاره به آمار اهدای خون در بازه زمانی ۸ اسفند تا ۲۹ اسفند اظهار کرد: در این مدت ۶ هزار و ۴۴۵ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که پنج هزار و ۷۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند و سهم بانوان از این میزان، ۱۱.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: میزان اهدای خون در این بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته و اهدای خون بانوان نیز با رشد پنج درصدی همراه بوده است.

مدیرکل انتقال خون گلستان همچنین از افزایش فعالیت تیم‌های سیار خبر داد و گفت: در این مدت هزار و ۳۹۲ واحد خون توسط تیم‌های سیار جمع‌آوری شد که نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۱۴ هزار و ۹۴۳ واحد فرآورده خونی در استان تولید شده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، هزار و ۸۶۳ واحد افزایش داشته است.

محمدی با اشاره به پویش‌های اجرا شده در این ایام اظهار کرد: پویش‌هایی مختلف در نوروز و در ماه مبارک رمضان، نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در اهدای خون داشته‌اند.

