افزایش اهدای خون در گلستان؛ رشد ۲۱ درصدی در ایام پایانی سال و نوروز

فاطمه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین آمار اهدای خون در استان اظهار کرد: در ایام نوروز، دو هزار و ۷۲۱ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد، دو هزار و ۴۶۷ نفر موفق به اهدای خون شدند و ۱۳۰ نفر از اهداکنندگان را بانوان تشکیل دادند.

وی افزود: در همین مدت، فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی نیز تأمین شده است، به‌طوری‌که هزار و ۱۳۲ واحد پلاکت، ۱۸۵ واحد پلاسما و ۱۷۷ واحد خون کامل به بیمارستان‌ها تحویل داده شد.

محمدی با اشاره به آمار اهدای خون در بازه زمانی ۸ اسفند تا ۲۹ اسفند اظهار کرد: در این مدت ۶ هزار و ۴۴۵ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که پنج هزار و ۷۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند و سهم بانوان از این میزان، ۱۱.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: میزان اهدای خون در این بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته و اهدای خون بانوان نیز با رشد پنج درصدی همراه بوده است.

مدیرکل انتقال خون گلستان همچنین از افزایش فعالیت تیم‌های سیار خبر داد و گفت: در این مدت هزار و ۳۹۲ واحد خون توسط تیم‌های سیار جمع‌آوری شد که نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۱۴ هزار و ۹۴۳ واحد فرآورده خونی در استان تولید شده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، هزار و ۸۶۳ واحد افزایش داشته است.

محمدی با اشاره به پویش‌های اجرا شده در این ایام اظهار کرد: پویش‌هایی مختلف در نوروز و در ماه مبارک رمضان، نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در اهدای خون داشته‌اند.