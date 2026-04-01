خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ تجربه ۴۷ ساله انقلاب اسلامی و در دورنمای کلی‌تر، گستره وسیع تاریخ ایران‌زمین نشان داده است که بانوی ایرانی با حفظ هویت دینی و فرهنگی خود، همواره نقشی فراگیر و تأثیرگذار را در پیشبرد اهداف جامعه داشته و در برهه‌هایی چون دوران دفاع مقدس و پس از آن، در سال‌های پیشرفت و سازندگی ایران اسلامی این نقش بسیار ملموس‌تر بوده است. بانوان ایرانی در برخی عرصه‌ها اگر نه پیشگام‌تر از آقایان اما لااقل پا به پای آنان به رشد و پیشرفت رسیده و جایگاه والایی کسب کرده‌اند.

در روزهایی که ایران مظلوم اما مقتدرمان پنجه در پنجه دشمن افکنده و جنگی تمام‌عیار علیه ائتلاف جهانی به سرکردگی دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی شکل گرفته است و در شب‌هایی که حضور باشکوه مردم ولایت‌مدار و وفادار ایران در خیابان‌ها تعطیل‌بردار نیست، بی‌تردید حضور و نقش‌آفرینی بانوان بیش از همیشه ظهور و بروز دارد و همه شاهدیم که زنان و دختران ایرانی حضوری به مراتب پررنگ‌تر نسبت به آقایان دارند و حقیقتاً جلوه‌های زیبایی از بصیرت، غیرت و درک مسئولیت بانوان ما ثبت و ضبط می‌شود.

نقش‌آفرینی بانوان و دختران تنها به حضور در اجتماعات مردمی میادین و خیابان‌ها، ختم نمی‌شود بلکه بانوان ما چه در خانواده و چه در سطح عمومی بنا بر تخصص و شغل خود، سنگر روایت و تبیین را نیز خالی نگذاشته‌اند. تقویت روایت‌های امیدآفرین از مقاومت و ایستادگی ملت ایران به همت بانوان و دختران شکل گرفته و مصادیق آن را در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌وفور مشاهده می‌کنیم.

روایت‌ها و تبیین‌هایی که چه در سطح خانواده و دوستان و آشنایان، چه در محیط‌های آموزشی یا در عرصه کارهای فرهنگی و ... اثرگذاری خود را داشته و چه بسا بار تأثیرات جنگ روانی دشمن غدار را تقلیل می‌دهد.

حضور پور شور بانوان در خیابان ها

این روزها بانوان علاوه بر حضور و مشارکت پررنگ در اجتماعات خیابانی که حقیقتاً یک بال از جنگ و دفاع در برابر دشمن ائتلافی بوده و در کنار رزم جانانه رزمندگان اسلام، محاسبات جبهه خبیث آمریکایی صهیونی را بر هم زده است، در ساحت تربیتی و سبک زندگی و دیگر امور ریز و درشت که در جبهه مبارزه رقم می‌زنند، نقش دارند. اما به‌ویژه نباید از مأموریت و نقش‌آفرینی اجتماعی بانوانی غافل شویم که به پشتیبانی از جبهه می‌پردازند.

امروز به هر شهر و روستا و محله که کمتر آماج حمله قرار دارند سری بزنیم، جمع‌های بزرگ و کوچک از بانوانی را مشاهده می‌کنیم که بنا به ظرفیت و توان خود کاری را برای کمک به جبهه به دست گرفته‌اند. از این دست جمع‌های همدلانه زنانه در استان چهارمحال و بختیاری هم کم نیستند؛ از پخت نان یا تهیه بسته‌های متنوع خوراکی برای ارسال به آسیب‌دیدگان یا رزمندگان یا نیروهای امنیتی و انتظامی گرفته تا دوخت پرچم و تهیه پلاکاردها و اقلام فرهنگی برای تجمعات مردمی در مساجد و محلات شهرها و روستاهای این استان جاری است.

برای آگاهی بیشتر مخاطبان گرامی، گفت‌وگوهایی با برخی از این بانوان بلندهمت انجام شده که در ادامه با هم می‌خوانیم؛ با این توضیح که در اکثر این گفت‌وگوها بانوان از ذکر نام امتناع داشتند.

مسئول گروه جهادی دانشجویی «منتظران ظهور» وابسته به بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام این گروه برای پخت نان نذری، اظهار کرد: این گروه فعالیت‌های جهادی خود را از زمان شهادت شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی آغاز کرد و پخت نان برای توزیع در روستاها و نقاط محروم و نیز کارگران روزمزد را در دستور کار قرار داده است.

این بانوی جهادی با ذکر اینکه در حال حاضر پخت نان به نیت پیروزی جبهه اسلام بر کفر همچنان ادامه دارد، افزود: پایگاه ثابت دانشجویان عضو این گروه جهادی در روستای کاکلک قرار دارد که در این روزها با کمک اهالی روستا صحنه پخت نان شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از نان‌های پخت شده به موکب‌های سطح شهر تحویل و در بین شرکت‌کنندگان در تجمعات مردمی شبانه توزیع می‌شود.

دوخت پرچم‌ برای تجمعات مردمی در منازل و در خیابان‌ها

یکی از بانوان خیاط که در ایام شهادت قائد شهید امام خامنه‌ای و جمعی از سرداران و فرماندهان و مردم بی‌گناه کشورمان به صورت خودجوش به دوخت پرچم‌ می‌پردازد، اظهار کرد: برای شهادت امام خامنه‌ای، دوخت پرچم مشکی را در منزل یکی از اهالی محله آغاز کردیم.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تأکیدات فراوان برای برپایی تجمعات مردمی شبانه و ضرورت حیاتی حضور عموم مردم در خیابان‌ها اقدام به دوخت و آماده‌سازی پرچم‌های مقدس ایران در خیابان‌ها داشتیم.

این بانوی جهادی تصریح کرد: پرچم‌های کوچک و بزرگی که آماده می‌شود در محل به دست کودکان و نوجوانان و آحاد شرکت‌کنندگان می‌دهیم که با اهتزاز این پرچم‌ها، بر شکوه و جلوه این اجتماعات افزوده می‌شود.

وی یادآور شد: امروز زمان آن است که هر کسی حتماً وظیفه‌ای عهده‌دار شود و آدم بیکار و بدون نقش نباید داشته باشیم. هر فردی بر حسب توان خود باید گوشه‌ای از کار را به دست گیرد و همانطور که مدافعان شجاع و باغیرت وطن جانانه به دفاع و در هم کوبیدن دشمن می‌پردازند، ما نیز باید تا می‌توانیم میدان را محکم حفظ کنیم‌ و در صحنه حاضر باشیم.

آری، حضور پیشگامانه و نقش محوری زنان در عرصه خانواده و جامعه نیازی به ادله و اثبات ندارد و امروز، مصادیق پرشمار آن را مشاهده می‌کنیم. امامین انقلاب نیز همواره بر این نقش تأکید داشتند و امام خامنه‌ای شهید در خصوص رسالت تمدنی زنان، قائل به نقش بی‌بدیل این قشر در اجتماعی‌سازی حرکت مقاومت بودند.

در روزهایی که ایران اسلامی با تمام کفر به مبارزه وجودی برخاسته است، این نقش تعیین کننده بیش از پیش متجلی می‌شود.

امروز هر گام زنان و مردان در این مسیر برای کمک به وحدت و مقاومت در برابر جبهه باطل، قدمی محکم برای نزدیک‌تر شدن به وعده‌های قرآن کریم است که فرمود: «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» (انبیاء/۱۰۵)؛ آینده سرشار از امنیت و عدالت به صالحان روی زمین می‌رسد.