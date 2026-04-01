وقتی ۴۷ سال همه چیز به نفع دشمن بود اما خدا با ایران بود

خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویا سادات هاشمی: «همه چیز به نفع ما بود اما خدا با خمینی بود» این جمله جیمی کارتر، رییسجمهور پیشین امریکا درباره ناکامیهایش راجع به ایرانِ دهه ۵۰ شاید رمز ماندگاری ایران است ایرانی که با وجود همه کم و کاستیهایش در برابر زورگوها و قلدرهای جهان قد علم کرده تا زخمی سربلند دورانها باشد. حالا این روزها ترامپ قمارباز که فکر میکرد نهایتا ظرف ۴ روز کار ایران را تمام خواهد کرد حالا بعد از قریب به یک ماه نمیداند چطور خودش را از مخمصه جنگ با ایران خلاص کند. خدایی که قدرتمندتر از همه امپراطورهای جهان و قدرتمندتر از تمام سلاحهای دنیاست. خدایی که انگار داشتنش برای ایرانیها کافی بوده و هست تا همچنان با صلابت در نقشه جهان خودنمایی کنند و زیر حرف زور نروند. برای اثبات این حرف هم لازم نیست کار عجیب و غریبی انجام داد همین که یک نگاه سرانگشتی به رویدادهای این ۴۷ سال بیندازید اتفاقات، حوادث و توطئههای زیادی را خواهید دید که با وجود همه دودوتا چهارتاهای منطقیِ روی کاغذ که برد را به دشمنان این آب و خاک تقدیم میکند خدای زمین و آسمان یکدفعه جایی در این ماجراها پیدا میشود و به روش خودش معادلات دنیا را تغییر میدهد تا این مردم ایران باشند که سر خم نکنند و زیر بار شکست نروند. ۱۲ فروردین در تقویم این کشور سالروز جمهوری اسلامی ایران است به همین بهانه و در ۴۷ امین سالگرد این اتفاق نگاهی به همه خیالهای خام دشمن برای تسخیر و اشغال ایران انداختیم که با نگاه پروردگار خنثی شدند تا همه مردم جهان از ایستادگی این کشور انگشت به دهان بمانند. تمام نقطه عطفهایی که در ظاهر همه چیز به نفع دشمنان ما بود اما در نهایت خداوند با مردم ایران بود.
انقلاب قرن با سلاح «الله اکبر»
این روزها وقتی ادا اطوار و تلاشهای حقیرانه به اصطلاح براندازان ایران را که میبینیم تازه به بزرگی حماسهای که امام خمینی با انقلابیون ۵۷ رقم زد پی میبریم. انقلابی بدون دریوزگی از قدرتهای جهان، انقلابی بدون شبکههای اجتماعی و کانالهای ماهوارهای که شبانه روز مخاطبانش را بمباران خبری کند و یا لیدرهایی که تمام زورشان تلاش برای اشغال نظامی تحقیرآمیز کشورت باشد. خمینی کبیر در سال ۵۷ از نوفل لوشاتوی فرانسه با کمک چند اعلامیه و کاست و مردمی که جزو ذکر «الله اکبر» روی بامهایشان سلاح دیگری نداشتند بزرگترین انقلاب قرن را رقم زدند. انقلابی که علاوه بر استقلال کامل بدون کمک خارجی و از دل خود مردم این سرزمین رقم خورد تا پایانی بر ۲۵۰۰ سال پادشاهی باشد و آغاز عصرجدید در تاریخ ایران و جهان را رقم بزند در عمل به همه دنیا بگوید «الله اکبر» یعنی خداوند از هرچیز و هرکسی در این هستی بزرگتر است.
جنگ جهانی سوم در هشت سال دفاع مقدس
نهال انقلاب در سال ۵۷ نحیفتر و شکنندهتر از این بود که یارای تحمل یک جنگ هشت ساله را با رژیم بعث عراق داشته باشد. جنگی که در ظاهر فقط با ایران و عراق بود اما بعدها مشخص شد که بعثیها به پشتوانه کمکهای مالی و نظامی کشورهایی مثل امریکا، آلمان، شوروی، فرانسه، بلژیک، انگلیس و... به مرزهای ایران حمله کرده بودند و با گرفتن انواع سلاحهای نظامی و شیمیایی برای از بین بردن ایران دست به جنایت میزدند؛ میگویند ایران در هشت سال دفاع مقدس از ۱۸ کشور جهان اسیر گرفته تاجایی که خیلیها به این جنگ لقب جنگ جهانی سوم را دادند. ایرانی که با انقلاب جوانش حتی در تامین سیم خاردارهای معمولی هم دچار مشکل بود باز هم خدا برایش کفایت میکرد تا به پشتوانه فرماندهان جوان و مردمی که بوی مقاومت میدادند رویاهای صدامی را که فکر میکرد یک هفتهای به اشغال تهران خواهد رسید را به کابوس تبدیل کند. آرزوی هفت روزهای که بعد از هشت سال به یک ناکامی بزرگ برای دشمن تبدیل شد و خدا خواست که ایران محکمتر از قبل ادامهدار باشد.
وقتی خدا نقاب را از چهره کودتاچیان نوژه برداشت
خیلیها خیال میکنند که ایران در اوایل انقلاب اسلامی تنها چالشش را فقط با جنگ تحمیلی هشت ساله از سر گذرانده اما این درحالی است که سالهای اولیه انقلاب ۵۷ به قدری پرتب و تاب بوده و سرشار از توطئه که کمتر کسی از نسل جدید از آن باخبر است. یکی از بزرگترین این توطئهها کودتای نوژه است که با لطف و نگاه پروردگار خنثی شد. کودتایی که نامش را عملیات نقاب گذاشته بودند. ماجرا هم از این جا آغاز میشد که هواداران نفوذی شاپور بختیار که همچنان در ارتش حضور داشتند تصمیم میگیرند از طریق پایگاه نوژه در همدان که با تهران فاصله زیادی ندارد کار انقلاب ایران را تمام کنند. در این طرح سران کودتا با ارتش صدام هماهنگ کردند که طی یک زمان مشخص به مرزهای هوایی ایران حمله کنند.
تا با این کار آژیر قرمز پایگاه روشن شود و خلبانان وابسته به کودتا در ظاهر برای بیرون کردن نیروهای بعثی آماده پرواز شوند اما به جای آن برای بمباران وارد تهران شوند. درباره این اتفاق این طور آمده: «آنها در این کودتا تصمیم داشتند با ۳۰ هواپیما، ۶۰ خلبان و ۵۰۰ نظامی اقامتگاه امام خمینی(ره)، ساختمانهای ریاست جمهور و نخست وزیری، مجلس شورای اسلامی، چند پادگان را بمباران و صدا و سیمای ایران را اشغال کنند تا بختیار خودش را به عنوان رئیس دولت جدید معرفی کند. اما با لو دادن این دسیسه توسط یکی از خلبانها، سرانجام طی یک عملیات خنثیسازی کودتاچیانی که مدتها توسط امریکاییها آموزش دیده بودند دستگیر و مجدداً آرزوی اشغال ایران برای آنها به یک حسرت تبدیل شد.»
وقتی شنهای خدای خمینی مامور شدند
خیلی از ما علی الخصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان یکی از لقبهایی که با آن خدای ایران را صدا میزنیم «خدای شنهای طبس» است چون در آن برهه تاریخی جوری ورق را با ابر و باد و مه و خورشید و فلک به نفع ایران برگرداند که همه جهان از شنیدن آن شگفتزده شدند و در نهایت منجر به همان اعتراف و جمله جیمی کارتر شد. عملیات طبس که امریکاییها اسمش را «پنجه عقاب» گذاشته بودند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ برای فراری دادن نیروهای لانه جاسوسی سفارت امریکا طراحی شد. میگویند در این عملیات ۶ هواپیما و ۸ هلیکوپتر وارد مرزهای ایران شدند اما در بیابان طبس طوفان شن به اذن خدا باعث گرفتاری امریکاییها شد و در نهایت زمینگیرشان کرد تا باز هم روی پیروزی را نبینند. به همین خاطر هم امام خمینی(ره) بعدها به حق این جمله معروف را درباره این واقعه گفت: «چه کسی هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستند به ایران بیایند، ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردند، شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست.»
جنگ رمضان و ایرانی که زخمی اما سربلند ادامه دارد
ماهها بود که همه ما منتظر لغو آتش بس توسط رژیم کودککش اسراییل بودیم. ترامپ هم مدتی بود که از تهدید حمله به ایران حرف میزد. آنها همه تلاششان را کرده بودند از جنگ ۱۲ روزه و ترور فرماندهان رد بالای ایرانی گرفته تا کودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه که خودشان اعتراف کردند کنار هر معترض یک مامور آشوبگر موساد را هم به کار بستهاند تا ایران را از پا درآورند. حتی روی کاغذ همه رسانههای دنیا میگویند امریکا بزرگترین ارتش دنیا را دارد و ابرقدرت جهان است. ابر قدرت جهان از دو ماه قبل هرچه دارد و ندارد از ته ماندههای انبار مهمات را با ناوهای کوچک و بزرگش راهی خلیج فارس کرد تا با کمک اسراییل در ۹ اسفند کار ایران را تمام کنند. شروعش هم با شهادت رهبر انقلاب، آیتالله سید علی خامنهای بود؛ تروری که نه فقط دشمن که حتی خیلی از افراد فکر میکردند دیگر همه چیز تمام است و ایران به دست بچهکشها، بچهخوارها و تجزیه طلبان میافتد اما آن مردمی که باور داشتند بعد از رهبر همچنان خدای خامنهای زنده است به قول رهبرانقلاب مبعوث شدند تا باز هم ضامن ادامه دار بودن ایران باشند. حالا بعد از یک ماه ترامپی که بلوف زده بود چهار روزه کار این سرزمین را بسازد دنبال یک روایت کوچک از پیروزی به نفع امریکاست تا این جنگ را تمام کند شاید برای همین است که خواستههایش را از تغییر حکومت و تجزیه ایران به بازگشایی تنگه هرمز که پیش از این جنگ هم باز بود تقلیل داده. جنگی که کاری کرد تا بعد ۴۷ سال مردم این سرزمین بیشتر از قبل آیه محبوب شهید طهرانی مقدم را با لحن سوزناکش مرور کنند که «وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلٰکِنَّ اللَّهَ رَمیٰ» و به این نتیجه برسند که فارغ از همه داشتهها و نداشتههای نظامی سپاه خداست...ارتش خداست...موشک خداست و این خداست که خرمشهرها را آزاد خواهد کرد.
