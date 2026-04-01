پیام فراجا به مناسبت روز جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر،فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

یوم الله ۱۲ فروردین، روز تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی، روز آری گفتن به تجدید حیات اسلام ناب محمّدی(ص) و تثبیت دستاوردهای ارزشمند سال‌های مبارزه حق بر باطل است؛ و اینک در هنگامه دفاع جانانه از وطن جان در برابر تجاوزهای جنایتکارانه رژیم های ددمنش و سفاک آمریکایی-صهیونی و به نمایش گذاشتن اقتدار غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار اتحاد مقدس مردم شریف و ولایی، در آستانه پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل، یک بار دیگر به جهانیان ثابت خواهد شد که هیهات من الذله.

فرماندهی انتظامی کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر معمار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و تمامی شهدای عزیز، سالروز این واقعه تاریخی و مقدس را به محضر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) و مردم عزیز و شجاع ایران اسلامی، تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.