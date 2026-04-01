به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در یادداشتی با اشاره به نقش‌آفرینی برخی چهره‌های محبوب در قبال تحولات اخیر و مسائل مرتبط با امنیت ملی، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور با تهدیدات و تعرضات بیگانگان مواجه است، شاهد بروز جلوه‌های ارزشمند وطن‌دوستی در میان چهره‌های شاخص و مردمی بوده‌ایم.

وی افزود: این افراد با درک مسئولیت اجتماعی خود، در برابر هرگونه تعدی به تمامیت ارضی ایران سکوت نکرده و با صراحت، مواضع خود را در دفاع از کشور اعلام کرده‌اند.

سخنگوی فراجا ادامه داد: این ایستادگی، بازتاب همبستگی و یکپارچگی ملتی است که وطن را بخشی از هویت و شرافت خود می‌داند.

منتظرالمهدی با تأکید بر جایگاه چهره‌های محبوب در جامعه خاطرنشان کرد: این افراد فراتر از جایگاه حرفه‌ای خود، به‌عنوان نمادهایی از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی شناخته می‌شوند و نقش مؤثری در تقویت روحیه عمومی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: آگاهی این چهره‌ها نسبت به شرایط کشور و واکنش مسئولانه آنان، نشان‌دهنده تعهد به حفظ امنیت، آرامش و وحدت ملی است.

سخنگوی فراجا در پایان با قدردانی از این همراهی تأکید کرد: پلیس، این همدلی و اتحاد را از مهم‌ترین عوامل تقویت امنیت و پایداری کشور دانسته و آن را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مقابله با تهدیدات خارجی ارزیابی می‌کند.