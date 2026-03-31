جاده چالوس دوطرفه باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، اعلام کرد: در پی اعمال محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۵:۰۰ امروز (۱۱ فروردین) در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به دلیل حجم بالای ترافیک، با تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، این دو محور از ساعت ۲۱:۳۰ امشب به‌صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور اظهار کرد: ترافیک در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، در محدوده پلور تا گزنک نیمه‌سنگین است و همچنین در محور قدیم رشت–قزوین، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور نیز در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، هرچند در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، یزد و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی نیز گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در هر دو مسیر مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود، همچنین محور بوشهر–دیر نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، زرآباد–چاهان، کمربندی یاسوج–اصفهان و بادوله–بامنیر از جمله محورهای مسدود غیرشریانی هستند و محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده نیز در فهرست محورهای دارای انسداد فصلی قرار دارند.