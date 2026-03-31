پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با صدور پیامی فرارسیدن ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.متن پیام ارسال شده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم

۱۲ فروردین، روزی است که ملت ایران با عزم و اراده‌ای استوار در میان برگی زرین از تاریخ، مسیر سرنوشت خود را تعیین کردند و با رأی تاریخی خود، نظام مقدس جمهوری اسلامی را انتخاب نمودند تا پایه‌های استقلال، آزادی و ارزش‌های دینی در کشور عزیزمان مستحکم شود.

این روز،نماد پایداری،استقلال وخودمختاری ملت ایران است که با شکوه وعظمت اعتلای ملت و کشورمان را نشان داده است.امروز با تکیه بر اراده و ایثار ملت و دولت اسلامی،در راستای حفظ استقلال و پیشرفت ملت ایران،بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی،با تلاش و همت،به سوی آینده‌ای روشن و پرامیدحرکت می کنیم.رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی،پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.مردم ایران دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی را به عنوان روز احقاق حق،روزی پیروزی دین و یکی از ماندگارترین روزهای تاریخی این کشور گرامی می دارند.

ملت قهرمان ایران اسلامی امسال در حالی این روز بزرگ که نماد فروپاشی نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنت و برپایی حاکمیت مستضعفین بر پایه ایمان و تقواست را گرامی می دارند که داغدار امام شهید خود و شهدای گرانقدری هستند که عاشقانه جان مبارک و مقدس خود را فدای آرمان های متعالی جمهوری اسلامی ایران ساختند و در مقابله با شقی ترین افراد عالم باردیگر در تاریخ بشریت رویارویی جبهه حق و باطل را نمایان ساختند.

در این روزهای پر حماسه، بیان دستاوردهای عظیم و بی‌نظیر جمهوری اسلامی به ویژه حفظ عزت و اقتدار ملی و تمامیت ارضی کشور، اهمیت ویژه ای دارد، نظام مقدس که به پشتوانه مردم همیشه در صحنه مقابل قدرت های جهانی ایستاده و آنان را به ستوه آورده است و مستکبران را تنبیه، پشیمان و پریشان می سازد و یقینا به برکت خون امام شهید و شهدای والامقام و رهنمودهای داهیانه و حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) آینده روشنی در انتظار این سرزمین الهی و مردم مبعوث شده خواهد بود.

سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در این روز تاریخی، به روح بلند شهدای انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه، درود فرستاده و این روز افتخارآمیز را به آحاد ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی به ویژه مجاهدان انتظامی تبریک عرض می‌نماید. ان شاءالله در سایه عنایات بی حد الهی و همدلی و اتحاد ملی، بر دشمنان خناس فائق خواهیم آمد و جمهوری اسلامی ایران بالنده تر از همیشه راه روشن خود را با اقتدار کامل ادامه خواهد داد و در سالی که رهبر معظم انقلاب بنام "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" نامگذاری فرمودند، ملت شریف ایران اسلامی به معنای واقعی کلمه متحد، سربلند و سعادتمند باشند و جمهوری اسلامی که نماد ظلم ستیزی در عالم است با شکست طاغوتیان و مستبدان عالم، بار دیگر منادی حکومت مستضعفان بر مستکبران باشد.