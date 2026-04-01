به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال حمله دشمن به زیرساخت‌های دارویی کشور، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مکاتبه‌ای رسمی با مجالس کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا سازمان بهداشت جهانی یک نهاد مستقل و جهانی است یا نهادی که در چارچوب منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که دشمن جنایتکار با حمله به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده داروهای مرتبط با بیماری‌های خاص و سرطان، بخشی از خطوط تولید دارویی کشور را هدف قرار داده و دچار تخریب کرده است؛ اقدامی که مستقیماً سلامت بیماران را نشانه گرفته است.

اسحاقی ادامه داد: متأسفانه سازمان بهداشت جهانی بیش از چهار دهه نسبت به تحریم‌های دارویی علیه ایران سکوت اختیار کرده و امروز نیز در قبال این حمله موشکی به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید داروهای حیاتی، هیچ واکنش مؤثری نشان نداده است.

وی تصریح کرد: این سکوت، خود جای سؤال دارد که آیا چنین رویکردی را نمی‌توان نوعی همراهی یا چشم‌پوشی از اقدامات ضدبشری تلقی کرد؟ سازمانی که باید مدافع سلامت جهانی باشد، چرا در برابر تهدید مستقیم جان بیماران سکوت می‌کند؟

اسحاقی با طرح پرسشی از مجالس کشورهای مختلف گفت: آیا کشورهایی که عضو این سازمان‌ها هستند، نباید درباره تداوم عضویت خود در نهادهایی که صرفاً حق عضویت دریافت می‌کنند اما در بزنگاه‌ها از منافع ملت‌ها دفاع نمی‌کنند، تجدیدنظر کنند.

وی تأکید کرد: همچنین کشورهایی که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند تا از آنها برای حمله به زیرساخت‌های دارویی و درمانی استفاده شود، باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشند و مسئولیت رفتار خود را بپذیرند.

اسحاقی یادآور شد: امروز این سؤال جدی مطرح است که آیا سازمان بهداشت جهانی واقعاً در مسیر تأمین سلامت ملت‌ها حرکت می‌کند یا به ابزاری در خدمت منافع قدرت‌های خاص تبدیل شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: لازم است مجالس و دولت‌های عضو سازمان ملل متحد با نگاه مسئولانه، نسبت به عملکرد این نهادها بازنگری کرده و اجازه ندهند سلامت ملت‌ها قربانی ملاحظات سیاسی و منافع قدرت‌های خاص شود.