  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

استان سمنان میزبان ۸۸ هزار مسافر نوروزی شد

سمنان- مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه علیرغم جنگ تحمیلی، حجم بالای تردد زائران رضوی از این استان ثبت شد، از اسکان ۸۸ هزار مسافر نوروزی از ۲۵ اسفند تا هشتم فروردین خبر داد.

جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح نوروزی ۱۴۰۵ ستاد خدمات سفر استان سمنان از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته بیان کرد: علیرغم بروز جنگ تحمیلی علیه کشورمان، شاهد برقراری سفرهای نوروزی و به خصوص حجم بالای تردد زائران رضوی از این استان بودیم.

وی افزود: از ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان روز هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ بالغ بر ۸۸ هزار مسافر در استان سمنان اسکان داده شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: این ۸۸ هزار نفر البته تنها در مراکز رسمی اقامتی مانند هتل ها و مسافرخانه ها اسکان داده نشده اند بلکه از ظرفیت مدارس، اماکن اسکان اضطراری و حسینیه ها و ... برای این منظور بهره گیری شده است.

تاجیک با بیان اینکه شاهد کاهش سفرهای نوروزی نسبت به سال های قبل بودیم که طبیعتاً موضوع جنگ علت اصلی آن است، تاکید کرد: با وجود کاهش ها بازهم شاهد ارائه خدمات خوب گردشگری توسط هتل ها، بومگردی ها، مراکز اقامتی و اسکان و ... در استان بودیم.

کد مطلب 6788759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها