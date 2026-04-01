  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

ادعا درباره حمله موشکی ایران به یک نفتکش قطر

وزارت دفاع قطر از هدف قرار گرفتن یک نفتکش خود در آب‌های سرزمینی این کشور با موشک کروز ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع قطر اعلام کرد که این کشور امروز چهارشنبه با ۳ فروند موشک کروز ایران هدف حمله قرار گرفت که دو موشک رهگیری شد ولی موشک سوم به یک نفتکش که در اجاره شرکت انرژی قطر بود، اصابت کرد.

این وزارتخانه افزود، تدابیر لازم برای تخلیه نفت این نفتکش اتخاذ شد و هیچ یک از ۲۱ خدمه این کشتی آسیب ندید.

این نهاد قطری با اشاره به اینکه نفتکش آسیب‌دیده بدون هیچ تلفاتی تخلیه شد،‌ گفت که این نفتکش «آکوا ۱» نام دارد و در آب‌های سرزمینی شمال این کشور هدف قرار گرفت.

پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده بود که یک کشتی در شمال «راس لفانِ» قطر بر اثر اصابت دو خمپاره آسیب دیده است.

کد مطلب 6788797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها