ادعا درباره حمله موشکی ایران به یک نفتکش قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع قطر اعلام کرد که این کشور امروز چهارشنبه با ۳ فروند موشک کروز ایران هدف حمله قرار گرفت که دو موشک رهگیری شد ولی موشک سوم به یک نفتکش که در اجاره شرکت انرژی قطر بود، اصابت کرد.

این وزارتخانه افزود، تدابیر لازم برای تخلیه نفت این نفتکش اتخاذ شد و هیچ یک از ۲۱ خدمه این کشتی آسیب ندید.

این نهاد قطری با اشاره به اینکه نفتکش آسیب‌دیده بدون هیچ تلفاتی تخلیه شد،‌ گفت که این نفتکش «آکوا ۱» نام دارد و در آب‌های سرزمینی شمال این کشور هدف قرار گرفت.

پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده بود که یک کشتی در شمال «راس لفانِ» قطر بر اثر اصابت دو خمپاره آسیب دیده است.