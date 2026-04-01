انهدام یک فروند موشک کروز«جی اس اس ام» در بویین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند موشک کروز AGM-158 JASSM آمریکایی با پدافند یکپارچه کشور توسط رزمندگان سپاه حضرت صاحب الامرعجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین در شهرستان بویین زهرا منهدم شد.

این موشک با کلاهک سنگین ۴۵۰کیلوگرمی برای انهدام زیر ساخت های مهم در سال ۱۳۸۸ در ارتش ایالات متحده به کارگیری شد.

روابط عمومی سپاه صاحب الامر در اطلاعیه که در همین رابطه منتشر کرد تاکید کرد: فرزندان غیور ملت ایران در سپاه با اتکا به خدای متعال و پشتوانه مردمی ذیل فرماندهی معظم کل قوا هرگونه تهدید را با پاسخ کوبنده پاسخ می دهد و با چشمان باز تمام تحرکات دشمنان را رصد و تنبیه متجاوز را در دستور کار قرار می دهد سپاه همواره خود را فدایی ملت ایران می داند فرزندان شما در سپاه پاسداران برای سرافرازی ملت ایران اسلامی تا آخرین قطره خون دست از مبارزه و تنبیه متجاوز بر نمی دارد.