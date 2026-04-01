بمباران دانشگاه ها نشانه فرمانبرداری از شیطان است

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - دکتر مهدی کدخدازاده، دکتر مهدی کدخدازاده

رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم

که شهیدان که اند اینهمه خونین کفنان؟

کشتن کودکانی که برای دانش آموزی به مدرسه رفته اند، کشتن معلمانی که برای درس آموزی در مدرسه بوده اند، کشتن پزشکان و پرستارانی که برای درمان بیماران و مجروحان دربیمارستان هستند، انهدام داروهای بیماران، کشتن دانشجویان، دانشگاهیان، بمباران دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و .... بجز فرمانبری از شیطان و داشتن خوی شیطانی چه توجیه دیگری دارد.

اگرچه همه شهدا به مولایشان امیرالمؤمنین علی (ع) و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله(ع) اقتدا کرده اند و شهادت را افتخار می دانند اما به کدامین گناه کشته شدند؟! (بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت؟! )، حال سکوت اهل قلمی که تا یک حیوانی آسیب می بیند (که البته آن نیز مهم است) دست به قلم می شوند، چرا اینچنین کشتار وحشیانه کودکان و کهنسالان و... را اکنون به مجامع بین المللی اعتراض نمی کنند؟ کسانی که از فضای رسانه و محافل بین المللی توان پیگیری اینهمه خشونت و کشتار بی رحمانه را می توانند داشته باشند و ندارند!! ایشان چه اند و که اند؟!! که این کشتار وحشیانه و این سکوت و رفتار سخیفانه هر دو یکی است...

بی شک آرزوی همه دل های بیدار جز دیدار روی دوست نیست....

اللهم عجل لولیک الفرج

دکتر مهدی کدخدازاده

رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی