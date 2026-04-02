به گزارش خبرنگار مهر، یحیی مقصودلو شامگاه چهارشنبه در تجمع خانوادگی دانشگاهیان با محکومیت حملات اخیر به مراکز علمی کشور گفت: این اقدامات که با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی ایران صورت گرفته، مصداق بارز نقض قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های مرتبط با مصونیت مراکز آموزشی است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به دانشگاه‌ها افزود: طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۵۱ نقطه از ۲۱ دانشگاه کشور مورد حمله قرار گرفته و خساراتی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی وارد شده است.

مقصودلو با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها در توسعه و پیشرفت کشور ادامه داد: مراکز علمی به عنوان کانون‌های تولید دانش، نگهدارنده منابع ارزشمند علمی، آزمایشگاه‌های پیشرفته و بانک‌های ژن و میکروبی، بخش مهمی از هویت و اقتدار ملی را تشکیل می‌دهند و هدف قرار دادن آن‌ها نشان‌دهنده نگرانی دشمن از پیشرفت علمی ایران است.

وی اظهار کرد: دشمنان با تصور توقف روند رشد علمی کشور از طریق حمله به دانشگاه‌ها، دچار خطای محاسباتی شده‌اند؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزه تولید علم، جایگاه قابل توجهی در جهان داشته و روند رو به رشد آن ادامه‌دار خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج اساتید گلستان با اشاره به تلاش‌های گذشته برای محدودسازی علمی ایران گفت: سال‌هاست که با اعمال محدودیت‌ها و فشارهای مختلف، سعی در مهار پیشرفت علمی کشور داشته‌اند، اما این اقدامات نتوانسته خللی در اراده دانشگاهیان ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به نقش دانشگاهیان در تقویت توان بازدارندگی کشور افزود: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با ایفای نقش مؤثر در حوزه‌های علمی و فناوری، همواره پشتیبان اقتدار ملی بوده و خواهند بود.

مقصودلو با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت علمی کشور خاطرنشان کرد: جامعه دانشگاهی با حفظ انسجام و تعهد، در کنار سایر ارکان کشور، مسیر تعالی علمی و فناوری را ادامه داده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.