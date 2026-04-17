۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

القاصی مهر: عهد بسته‌ایم جان خود را فدای امنیت مردم کنیم

القاصی مهر: عهد بسته‌ایم جان خود را فدای امنیت مردم کنیم

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: همانطور که فرمانده کل انتظامی اعلام کرد، عهد بسته‌ایم جان خود را فدای امنیت مردم کنیم و تا پای جان پای آرمان‌های انقلاب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با ابراز همدردی با خانواده معظم شهید امیرحسین کیوانلو شهرستانکی و آرزوی علو درجات برای آن رادمرد عرصه امنیت، خاطرنشان ساخت: مراتب تسلیت و تعزیت خود را به پیشگاه مردم شریف و همیشه در صحنه ورامین تقدیم می‌دارم، مردمی که امروز با حضور آگاهانه و پرشور خود در تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، بار دیگر وفاداری خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربازان گمنامش به اثبات رساندند.

وی با اشاره به سخنان سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: ما با تمام وجود پیمان بسته‌ایم که امنیت و آرامش مردم را بر جان خویش مقدم بداریم، این میثاقی است که تا آخرین قطره خون بر آن پایدار خواهیم ماند.

القاصی مهر ادامه داد: بی‌گمان شهید کیوانلو نیز با همین اعتقاد راسخ، جان نفیس خود را در طبق اخلاص نهاد و به کاروان شهدای امنیت پیوست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با تأکید بر عهد و پیمان با آرمان‌های امام راحل و مقام عظمای ولایت اظهار داشت: امید آن داریم که خداوند متعال توفیق سربازی و ادامه راه این شهید بزرگوار را به همگان عنایت فرماید، بار دیگر از عمق جان از تمامی مردمی که با تمام توان در این عرصه حضور یافتند، سپاسگزاری می‌کنم.

کد مطلب 6803373

