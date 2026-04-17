به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با ابراز همدردی با خانواده معظم شهید امیرحسین کیوانلو شهرستانکی و آرزوی علو درجات برای آن رادمرد عرصه امنیت، خاطرنشان ساخت: مراتب تسلیت و تعزیت خود را به پیشگاه مردم شریف و همیشه در صحنه ورامین تقدیم می‌دارم، مردمی که امروز با حضور آگاهانه و پرشور خود در تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، بار دیگر وفاداری خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربازان گمنامش به اثبات رساندند.

وی با اشاره به سخنان سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: ما با تمام وجود پیمان بسته‌ایم که امنیت و آرامش مردم را بر جان خویش مقدم بداریم، این میثاقی است که تا آخرین قطره خون بر آن پایدار خواهیم ماند.

القاصی مهر ادامه داد: بی‌گمان شهید کیوانلو نیز با همین اعتقاد راسخ، جان نفیس خود را در طبق اخلاص نهاد و به کاروان شهدای امنیت پیوست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با تأکید بر عهد و پیمان با آرمان‌های امام راحل و مقام عظمای ولایت اظهار داشت: امید آن داریم که خداوند متعال توفیق سربازی و ادامه راه این شهید بزرگوار را به همگان عنایت فرماید، بار دیگر از عمق جان از تمامی مردمی که با تمام توان در این عرصه حضور یافتند، سپاسگزاری می‌کنم.