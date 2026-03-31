به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان روز سه شنبه در پیامی فرا رسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و بر اهمیت این روز در تثبیت مردم‌سالاری دینی تأکید کرد.

سید سعید شاهرخی در این پیام با اشاره به جایگاه تاریخی این روز اظهار داشت: «در طلیعه چهل و هفتمین بهار استقرار جمهوری اسلامی ایران و در شرایطی که چون دهه‌های پیشین ملت بزرگ ایران در جریان حادثه‌ای عظیم همچون تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونسیتی هستند، دوازدهم فروردین ماه و روز جمهوری اسلامی، فرصتی برای تجدید بیعت دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و یادآوری فراز و نشیب‌های این حکومت اسلامی است.

حکومتی که استقرار آن در فروردین ماه ۱۳۵۸ با رأی قاطع ملت ایران؛ مُهر تأییدی بود بر مردم‌سالاری دینی و اسلامی و اکنون نیز پیام قاطع این انقلاب یعنی حفظ کرامت انسانی و اسلامی و استقلال سرزمینی، در پهنه گیتی طنین انداز شده و به فضل الهی در آستانه پیروزی بزرگ دیگری با میدان داری رزمندگان و ملت قهرمانش قرار دارد.

روز جمهوری اسلامی در حقیقت، روز بیان دوباره آرمان عدالت‌خواهان و اسلام‌طلبان جهان است زیرا این حکومت الهی و مردمی، ساختار اندیشه سیاسی شیعه را به معنای واقعی در سراسر جهان؛ تجدید بنا کرده و اکنون سند آزادی و استقلال ملت ایران در برابر استکبار و ابرقدرت‌های جهان است.

امروز جمهوری اسلامی، الگوی آزادیخواهان، مسلمانان و تمام مردم آزاده‌ای است که در راه مبارزه با تروریسم، کودک‌کشی، کفر و استثمار سرزمین های بزرگ، به مقابله پرداخته است.

بدینوسیله دوازدهم فروردین؛ سالروز تاریخی تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) که با پایداری و جانفشانی های رزمندگان و ملت ایران استقرار یافت را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله‌العظمی مجتبی خامنه‌ای، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و عموم ملت شریف ایران و لرستان سربلند تبریک و تهنیت عرض نموده، دوام توفیقات این نظام مقدس را تا استقرار حکومت عدل الهی و ظهور حضرت حجت، از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»