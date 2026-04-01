رحمانی : ۱۲ فروردین نماد پایداری و استقلال ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت ۱۲ فروردین ماه سالروز جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد، در این پیام آمده است:

۱۲ فروردین یکی از روزهای تاریخی و شاخص ایران اسلامی است که در آن نظام سیاسی کشور پس از ۲۵۰۰ سال با رأی اکثریت قاطع مردم به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تبدیل شد. این روز، نماد پایداری و استقلال ملت ایران است که با شکوه و عظمت، اعتلای ملت و کشورمان را نشان داده است.

امروز نیز که دشمنان صهیونی آمریکایی با تجاوز به این آب و خاک در صدد دستیابی به اهداف پلیدشان هستند، این نظام با تکیه بر اراده و ایثار ملت و نیروهای مسلح، در راستای حفظ استقلال، نابودی دشمن بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی، با تلاش و همت، به سوی آینده‌ای روشن و پرامید حرکت می‌کند.

رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود. مردم ایران دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی را به عنوان روز احقاق حق، روز پیروزی دین و یکی از ماندگارترین روزهای تاریخی این کشور گرامی می‌دارند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را به مردم متدین و شهیدپرور استان آذربایجان‌غربی تبریک عرض نموده، اطمینان دارم در سالی که بنام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، گوش به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موفقیت، سربلندی و پیروزی در این جنگ تحمیلی را نیز در پیش رو خواهیم داشت.