به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک با رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از نقش بیبدیل مردم در شرایط حساس کنونی، گفت: تجربه جنگ تحمیلی اخیر با وجود تمام سختیها، انسجام و همدلی را برای خطه آذربایجان غربی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه امروز تمامی جریانها، اقوام و مذاهب در استان زیر سایه پرچم سرافراز ایران، متحدتر از همیشه ایستادهاند، افزود: این جنگ تحمیلی نهتنها خللی در اراده جامعه ایجاد نکرده، بلکه پیوند میان مردم و حاکمیت را مستحکمتر از پیش ساخته است.
رحمانی در ادامه با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: حضور شبانه و مستمر مردم در عرصههای مختلف طی هفتههای گذشته، نهتنها موجب تقویت روحیه رزمندگان کشورمان شده، بلکه پیامی روشن از وحدت ناگسستنی این مرز و بوم به جهانیان مخابره کرد.
استاندار آذربایجانغربی غیرت مثالزدنی مردم را نیز پشتوانه اصلی برقراری امنیت در استان دانست و افزود: با افتخار اعلام میکنیم با اشراف کامل نیروهای نظامی و امنیتی، امنیت پایدار در آذربایجانغربی حاکم است.
رحمانی همچنین با اشاره به پایداری وضعیت معیشتی در آذربایجانغربی، اضافه کرد: با برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته، تأمین کالاهای اساسی در سراسر استان با قدرت تداوم داشته و آذربایجانغربی به قطب تأمین کالا برای سایر استانها تبدیل شده است.
استاندار آذربایجان غربی ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس با دولت، بر ضرورت استمرار این تعامل برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و وحدت کلمه را رمز عبور از تمامی چالشهای پیشرو دانست.
