به گزارش خبرنگار مهر، شهر داران صبح چهارشنبه حال‌وهوای متفاوتی به خود گرفت. جمعیت انبوهی از زنان و مردان، کودکان، نوجوانان و سالمندان، در مسیر تشییع پیکر شهید امیرحسین سلیمانی گرد آمدند و فضایی آمیخته با اندوه، احترام و همراهی عمومی را رقم زدند.

شهیدی جوان از نسل دهه‌هشتادی که در حال انجام خدمت وظیفه به دست رژیم صهیونی و آمریکا جان خود را از دست داده بود امروز بر دستان مردمی تشییع شد که از هر قشر و سنی برای بدرقه‌اش قدم گذاشته بودند.

حضور پرشور نوجوانان و جوانان دهه‌هشتادی در مراسم، جلوه‌ای خاص داشت. بسیاری عکس شهید را در دست گرفته بودند و هم‌نسل خود را با چشمانی اشک‌آلود بدرقه می‌کردند. همان نسل پرتکاپویی که طی شب‌های اخیر، در کنار دیگر ساکنان شهرستان فریدن، در تجمعات شبانه برای گرامیداشت یاد شهدا حضور داشته است.

پیکر شهید بر دستان مردم آرام پیش می‌رفت و موج جمعیت با غمگین ترین شکل ممکن همراهش بودند . زنان با چادرهای مشکی و چشمانی بارانی، گاه کنار مسیر می‌ایستادند و گاه همراه جمعیت قدم برمی‌داشتند. مردان با نگاه‌هایی محکم و بغضی سنگین، گویی پسر خود را بدرقه می‌کردند.

نام محله شهید نیز امروز بار معنایی ویژه‌ای داشت. امیرحسین سلیمانی از محله تاریخی و معنوی شیخ ابوسلیمان دارانی بود. محله‌ای در کنار بقعه متبرک این عالم بزرگوار که سال‌هاست مرکز تجمع‌های مذهبی و آیینی شهر محسوب می‌شود.

به گفته اهالی محل و دوستان نزدیکش، شهید از کودکی در ایام محرم و مراسم عزاداری، خادم هیئت‌ها بود از چای‌ریزی و آماده‌سازی مراسم گرفته تا کمک‌های کوچک و بزرگ به عزاداران. بسیاری او را با همین روحیه خدمت‌گزاری می‌شناختند و می‌گفتند (امیرحسین از همان کودکی خادم اباعبدالله بود) توصیفی که امروز در نگاه دوستان و هم‌محله‌ای‌هایش رنگی عمیق‌تر گرفته بود.

هم‌زمانی این مراسم با روز ۱۲ فروردین، سالروز اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران، فضایی نمادین به شهر بخشیده بود. نسل‌های مختلفی که در سال‌های گذشته همراه یکدیگر در مناسبت‌های ملی و مذهبی حضور داشته‌اند امروز نیز شانه‌به‌شانه ایستاده بودند تا جوانی از میان خود را تا آخرین لحظه همراهی کنند.

مراسم امروز فقط بدرقه یک شهید نبود نمایش همدلی شهری بود که در روز و شب‌های گذشته نشان داده است یاد فرزندانش را زنده نگه می‌دارد. داران با سکوتی آمیخته به احترام و با عزتی آرام، امیرحسین سلیمانی را از میان کوچه‌ها و خیابان‌هایی که سال‌ها در آن‌ها زندگی کرده و خدمت کرده بود، تا مشایعت آخر بدرقه کرد.