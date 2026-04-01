سرزندگی مقاومت اسلامی؛ صلابت و غیرت دست به دست هم داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری در فضای ویراست به اتفاقات روزهای اخیر به خصوص بیداری اسلام در حمایت از ایران اسلامی تاکید کرد.

متن ویراست حجت الاسلام قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به این شرح است:

اعجاز این روزهاست که باوجود فاصله های زمینی، مسلمانان جهان را بیش از قبل به هم نزدیک کرده است.

کشتی سپاه اسلام در دریای حق با مردان غیور کشمیر، عراق، یمن و آزادگان جهان در اروپا و آمریکای جنوبی در مقابل دشمن صف آرایی می کند . مأجورباشید.

گفتنی است در روزهای اخیر مسلمانان نقاط مختلف دنیا به حمایت از جمهوری اسلامی ایران به پا خاسته‌اند.