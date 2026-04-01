ملّت، دولت و نیروهای مسلّح همگی در میدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی نیا در مراسم ۱۲ فروردین اظهار کرد: این جنگ همانند جنگ صفین و واقعه عاشورا است و بدانید که امروز به یاری امام زمان (عج)، تا فتح قلّه پیروزی چیزی نمانده است و مالک در یک قدمی فتح خیمه دشمن قرار دارد.

وی به توطئه‌های دشمن در ابعاد مختلف اشاره کرد و ادامه داد: در این شرایط مواظب باشیم که اگر دشمن قرآن را بر سر نیزه کرد فریب توطئه و نیرنگ او را نخوریم.

فرمانده ناحیه مقاومت کنگان خاطرنشان کرد: امروز این قدر موشک و پهپاد در اختیار داریم که اصلاً نگران قدرت موشکی نیستیم چون قدرت ایمان، ایثار و شهادت پشتوانه قدرت موشکی ماست.

وی اضافه کرد: الحمدالله اصابت‌ها دقیق و حساب شده است و امروز اگر می‌شنوید که دشمن اعلام می‌کند اگر کسی از اصابت‌ها فیلم و عکس تهیّه کند مجازات زندانی و اعدام را در پی دارد به علّت اصابت دقیق موشک‌ها و پهپادهای ایرانی است.

حسینی نیا گفت: محل تجمع فرماندهان دشمن در امارات مورد حمله ما قرار گرفته و موشک‌ها و پهپادهای ما مهمان ناخوانده نشست فرماندهان آن‌ها در بحرین بوده است که تلفات بسیار سنگینی را بر دشمن تحمیل کرده است.

وی اظهار کرد: اگر از حالا به بعد خواستید بدانید که دشمن تلفات داده یا خیر بررسی کنید که اگر اعلام کرده‌اند زخم سطحی برداشته‌اند و یا بر اثر تصادف، صدمه دیده‌اند بدانید که تلفات آن‌ها سنگین بوده است.

عضو شورای تأمین امنیّت شهرستان کنگان تصریح کرد: امروز ملّت، دولت و نیروهای مسلّح ما همگی در میدان هستند امّا در مقابل، دشمن دچار درماندگی شده است تا جایی که به جز چند کشور محدود، هیچ کدام از بقیّه کشورها دست به دست ترامپ نداده و با او همکاری نکردند.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: اینجانب خدمت مردم خوب و شریف شهرستان کنگان اعلام می‌کنم که هم خودم و هم پاسداران، بسیجیان و رزمندگان تا آخرین قطره خونمان فدایی شما هستیم و در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنیم.