بیانیه سپاه سیدالشهدا استان تهران به مناسبت ۱۲ فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور بیانیه‌ای، دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست و بر پیوند ناگسستنی مردم با نظام اسلامی تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: دوازدهم فروردین، تجلیگاه اراده جمعی ملتی است که با حضور هوشمندانه و مشارکت بی‌سابقه خود، مسیر آینده سیاسی و اجتماعی کشور را تثبیت کردند.

این روز، نماد پیوند ناگسستنی مردم با نظام برآمده از آرمان‌های اسلامی و تأکیدی بر مشروعیت مردمی ساختاری است که بنیان آن بر پایه رأی و ارزش های دینی استوار گردید.

در این بیانیه تأکید شده است: بزرگداشت این رویداد تاریخی، افزون بر پاسداشت میراث گران‌سنگ همبستگی ملی، فرصتی راهبردی برای بازخوانی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بازتعریف نقش‌آفرینی مردم در تحقق چشم‌اندازهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.

تداوم مسیر پیشرفت و عزت کشور، جز در سایه همدلی جمعی، التزام به باورهای دینی و عزم راسخ برای توسعه همهجانبه میهن میسر نخواهد بود.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران ضمن ارج نهادن به حماسه ۱۲ فروردین، این روز بزرگ را به ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان تهران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایران اسلامی، عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون آرزومند است.