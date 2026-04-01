تبریک وزیر کشور به مناسبت روز جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی پیام تبریکی صادر کرد که به شرح زیر است:
۱۲ فروردین، یادآور اراده تاریخی ملتی بزرگ است که با تکیه بر ایمان، همبستگی و آگاهی، مسیر استقلال و عزت خویش را برگزید و فصلی نو در تاریخ ایران گشود. این روز، نماد پیوند عمیق میان خواست عمومی مردم و ارزشهای والای دینی و ملی است و همواره یادآور نقش تعیینکننده ملت ایران در رقمزدن سرنوشت خویش خواهد بود.
امروز نیز در پرتو همین روحیه تاریخی، ملت رشید ایران با صلابت و هوشیاری در برابر تجاوز و زیادهخواهی دشمنان اهریمنی ایستاده است و هر روز حماسه و پیروزی خلق میکند؛ ملتی که مستحکمتر از همیشه بر سر عهد و میثاق خود با «جمهوری اسلامی ایران» ایستاده است. مقابل چنین ملتی که تجلی جمهوریت و پاسدار اسلامیت است سر تعظیم فرو میآوریم و میگوییم: رشادتهای شما و فرزندانتان در میدانهای نبرد و غیرتتان در خیابانهای شهر، مایه افتخار و قدرت جمهوری اسلامی ایران و عامل زبونی و شکست بدخواهان میهن عزیز، بهویژه امریکا و رژیم صهیونیستی است؛ هم از این رو، جمهوری اسلامی جلوهای از پیوند ناگسستنی مردم و ارزشهای مشترکی است که کیان این سرزمین بر بنیاد آنها استوار مانده است.
بیتردید دشمنان بدخواه که سالها با صرف هزینههای سنگین و طراحی انواع توطئهها در پی تضعیف این ملت بودهاند، امروز بیش از گذشته دریافتهاند که در برابر اراده و همبستگی مردم بزرگ ایران ناکام ماندهاند و خیالات خام خود را پس از دههها تلاش، بر باد رفته میبینند. تجربه تاریخی این سرزمین بهروشنی نشان داده است که تضمین امنیت، در گرو وحدت حول پرچم و پاسداشت ارزشهای مشترک دینی و ملی است که ملت ایران را در فراز و نشیبهای گوناگون تاریخ، بالنده و سرافراز نگاه داشته است.
بدون شک با تداوم همین روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری و همچنین ترمیم سرمایه اجتماعی، آیندهای به غایت روشن و مقتدر در انتظار ایران عزیز است؛ انشاءالله.
نظر شما