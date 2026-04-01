حضور شبانه مردم، تجدید رأی به جمهوری اسلامی است

خبرگزاری مهر گروه استان ها: ۱۲ فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «روز جمهوری اسلامی» نامگذاری شده است؛ روزی که در سال ۱۳۵۸، مردم ایران با مشارکت گسترده در یک همهپرسی تاریخی، با رأیی قاطع به استقرار نظام جمهوری اسلامی «آری» گفتند. این رخداد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور بهشمار میرود که به تشکیل نظامی مبتنی بر آموزههای اسلامی و اراده مردمی انجامید.
در چهار دهه گذشته، حضور مردم در صحنههای مختلف از جمله انتخابات، راهپیماییها و مناسبتهای ملی و انقلابی، همواره بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای پایداری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است. این حضور بهویژه در بزنگاههای حساس، نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از چالشها و تقویت انسجام ملی ایفا کرده است.
در سالهای اخیر نیز همزمان با تحولات منطقهای و افزایش فشارهای خارجی، جلوههای تازهای از مشارکت مردمی در قالب تجمعات، آیینهای ملی و برنامههای میدانی شکل گرفته که بیانگر تداوم همان روحیه همبستگی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی است. برگزاری تجمعات شبانه در برخی شهرها، از جمله نمودهای این حضور مستمر مردمی است که با هدف اعلام حمایت از نظام، ارزشها و تقویت وحدت ملی برگزار میشود.
در همین راستا، خبرنگار مهر با آیتالله سیدمحسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفتگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
آیتالله سیدمحسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده و مستمر مردم در تجمعات اخیر در شهرستان گالیکش، اظهار کرد: این حضور کمنظیر که بیش از یک ماه بهصورت مداوم در حال برگزاری است، نشاندهنده عمق ایمان، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با قدردانی از مردم شهیدپرور منطقه افزود: مردم ما در گالیکش و سراسر کشور، همانند چهار دهه گذشته، هر زمان که نظام اسلامی نیاز داشته، با احساس مسئولیت در صحنه حاضر شدهاند و این حضور، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود.
تجلی دوباره رأی ملت به جمهوری اسلامی
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرارسیدن ۱۲ فروردین، سالروز استقرار جمهوری اسلامی، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸، ملت ایران با رأیی قاطع و تاریخی، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و امروز پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، این حضورهای مردمی در واقع تکرار همان «آری» بزرگ به جمهوری اسلامی است.
طاهری ادامه داد: حضور مردم در این تجمعات، پیام روشنی برای جهانیان دارد و آن این است که ملت ایران همچنان پایبند به آرمانهای خود بوده و از نظام اسلامی حمایت میکند.
وحدت ملی؛ رمز اقتدار و امنیت کشور
وی با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی گفت: آنچه امروز در خیابانها و میادین شهرها شاهد هستیم، جلوهای از انسجام ملی است که میتواند بهعنوان پشتوانهای قدرتمند برای نظام، رهبری و نیروهای مسلح عمل کند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران همواره در تلاش برای ایجاد تفرقه و ناامنی هستند، اما این حضور گسترده مردم، تمامی این نقشهها را نقش بر آب کرده است.
نقش مردم در ناکامی دشمنان
طاهری با اشاره به تحولات منطقهای و اقدامات خصمانه دشمنان تصریح کرد: امروز دشمنان بشریت با طراحی توطئهها و ایجاد بحرانها، به دنبال تضعیف جبهه مقاومت هستند، اما ملت ایران با ایستادگی خود نشان داده که در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد.
وی افزود: حمایت مردم از نیروهای مسلح و حضور در صحنه، موجب تقویت روحیه ملی و افزایش توان بازدارندگی کشور شده و همین امر، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه ایران در میان ملتهای جهان گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای ملتهای مظلوم و آزادیخواه تبدیل شده و بسیاری از مردم جهان، ایران را نماد مقاومت و ایستادگی میدانند.
وی ادامه داد: این جایگاه، حاصل ایثار، فداکاری و حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف است و بدون تردید، تداوم این مسیر میتواند دستاوردهای بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
چشمانداز پیشرو و ضرورت تداوم حضور مردمی
طاهری با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: شرایط کنونی ایجاب میکند که ملت ایران همچنان با هوشیاری و بصیرت، در میدان حضور داشته باشند تا دشمنان نتوانند به اهداف خود دست یابند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه این سالها نشان داده که هرجا مردم در صحنه بودهاند، کشور از بحرانها عبور کرده و به موفقیت رسیده است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در تجمع شامگاه گذشته، گفت: پرچم جمهوری اسلامی امروز به نمادی از عزت، استقلال و مقاومت تبدیل شده و اهتزاز آن در چنین مراسمهایی، پیام وحدت و اقتدار ملت ایران را به جهانیان مخابره میکند.
طاهری ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این مسیر و با اتکال به خداوند متعال، ملت ایران بتواند بر تمامی چالشها غلبه کرده و آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزند.
