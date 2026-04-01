پیام تبریک وزیر نیرو به مناسبت دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، متن پیام تبریک عباس علی آبادی، وزیر نیرو به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دوازدهم فروردین ماه، یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ معاصر ایران است. در چنین روزی در سال ۱۳۵۸، ملت بزرگ و غیور ایران با حضور گسترده و حماسی خود در همه‌پرسی سراسری، مسیر آینده کشور را با دست خویش رقم زدند و جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند.

این روز، نماد بلوغ سیاسی و فکری ملت ماست که با آگاهی کامل و انتخاب آزادانه، نظامی مبتنی بر اصول اسلامی و ارزش‌های انسانی را برگزیدند. رأی بیش از ۹۸ درصدی ملت ایران به جمهوری اسلامی، پیامی روشن از عزم و اراده مردم در تحقق حاکمیت ارزش‌های دینی و ملی بر سرزمین عزیزمان بود.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردم‌سالار و مبتنی بر آرمان‌های اسلامی است که در طول بیش از چهار دهه، زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی بوده است. این نظام، تجلی اراده جمعی ملتی است که همواره در پی تحقق عدالت، آزادی و استقلال بوده‌اند.

در سایه این نظام مقدس، صنعت آب و برق کشور نیز توانسته است گام‌های بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تأمین آب و پایدار برای هموطنان عزیز بردارد.

امروز، شبکه آب و برق ایران یکی از قدرتمندترین شبکه‌های منطقه است و در ایران بیش از ۹۹ درصد جمعیت به برق، بیش از ۹۸ درصد جمعیت شهری و بیش از ۸۵ درصد جمعیت روستایی به آب شرب دسترسی دارند که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و از جمله افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.

به این مهم باید افزود که ایران عزیز ما اکنون در هر دو صنعت آب و برق به برکت جمهوری اسلامی ایران به خودکفایی ۱۰۰ درصدی رسیده است.

امسال در حالی سالروز جمهوری اسلامی ایران را گرامی میداریم که دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونیستی به حریم امن و پر افتخار این مرز و بوم‌ تجاوز جنایتکارانه ای داشته است و البته به مدد مردم همیشه در صحنه و نظامیان‌مقتدر پاسخ های کوبنده دریافت کرده است و به امید خدا بزودی با شکستی خفت بار و تاریخی رو به‌رو خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت آب و برق کشور، دوازدهم فروردین را به تمامی ملت شریف ایران، رهبری معظم انقلاب اسلامی و همکارانم در وزارت نیرو و شرکت های تابعه تبریک می‌گویم. امیدوارم با همت و تلاش مضاعف، بتوانیم در راستای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم شریف ایران گام برداریم و زمینه‌ساز توسعه پایدار و رشد کشور باشیم.

با آرزوی موفقیت، سربلندی و اعتلای هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ و غیور ایران.