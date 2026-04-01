بارش پراکنده باران نقاط مختلف استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضارحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به آخرین نقشه های هواشناسی، از تغییرات جوی محسوس در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی و هفته آینده خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید، بارشهای پراکنده و کاهش دما از ابتدای هفته آینده استان زنجان را فرا می گیرد و آسمان استان طی امروز عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی با وزش باد همراه می شود.

وی افزود: پیش ازظهر فردا، آسمان استان قسمتی ابری پیش بینی می شود، اما از بعدازظهر روند افزایش ابر و وزش باد در اغلب مناطق آغاز خواهد شد. مهمترین ناپایداری ها از ساعات عصر تا اواخر وقت فردا مورد انتظار است که طی این بازه زمانی، احتمال وقوع بارش های ضعیف و پراکنده باران همراه با رعد و برق در برخی نقاط استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص وضعیت جوی روزهای پایانی هفته و ابتدای هفته آینده گفت: از روز جمعه (۱۴ فروردین) تا یکشنبه (۱۶ فروردین)، آسمان استان بهطور متناوب قسمتی ابری تا ابری خواهد بود. در این روزها، بهویژه در ساعات بعدازظهر، با بارش‌های پراکنده باران و وزش باد همراه خواهیم بود.

رحمان ینیا با تأکید بر تشدید سرعت وزش باد در روزهای جمعه و شنبه خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در این دو روز نسبت به روزهای دیگر بیشتر خواهد بود و پیشبینی می‌شود در برخی ساعات به آستانه نسبتاً شدید برسد.

وی به روند تغییرات دمای هوا اشاره کرد و گفت: دمای هوا تا روز جمعه با شیب ملایمی افزایش می‌یابد، اما از نیمه اول هفته آینده (یکشنبه و دوشنبه) روند کاهشی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

رحمان‌نیا از شهروندان و مسافران نوروزی خواست با توجه به وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش‌های پراکنده و رعد و برق در ساعات عصر، تمهیدات لازم را پیشبینی کرده و از توقف در حاشیه مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.