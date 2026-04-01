به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق شعار «هر مسجد یک خبرنگار» و ارتقاء سطح توانمندی‌های رسانه‌ای نوجوانان، ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم، اقدام به برگزاری دوره آموزشی خبرنگار جنگ برای کادر نوجوان کانون‌های مساجد استان کرده است.

این دوره آموزشی که با همکاری خانه مطبوعات استان و صدا و سیمای مرکز قم برگزار شد، تمرکز بر پرورش نسل رسانه‌ای مساجد در تراز انقلاب اسلامی دارد و به تربیت خبرنگاران و مستندسازان افتخاری جهت فعالیت در میادین و محلات خواهد پرداخت.

مأموریت اصلی این دوره، تجهیز نوجوانان به مهارت‌های لازم برای فعالیت در عرصه رسانه و روایتگری وقایع در میادین و محلات است.

در این راستا، شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، به عنوان خبرنگار و مستندساز افتخاری کانون‌های مساجد، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

این دوره جامع آموزشی، طیف وسیعی از مهارت‌های کلیدی در حوزه رسانه را پوشش می‌دهد، از جمله، مستندسازی و سوژه‌یابی: آموزش چگونگی شناسایی و پرداختن به سوژه‌های جذاب رسانه‌ای، عکاسی و فیلم‌برداری: مبانی و تکنیک‌های عکاسی و فیلم‌برداری حرفه‌ای برای ثبت وقایع، پادکست و محتوای صوتی: اصول و مهارت های تولید محتوای صوتی جذاب و کاربردی، تدوین و تولید کلیپ و مهارت‌های لازم برای تدوین فیلم و ساخت کلیپ‌های رسانه‌ای، مدیریت صفحات مجازی و اصول و فنون مدیریت صفحات و کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی است.

نوجوانانی که عضو کادر کانون‌های مساجد بوده و ثبت‌نام آن‌ها در سامانه «بچه‌های مسجد» به تأیید رسیده باشد، پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی، کارت خبرنگاری و مستندسازی افتخاری دریافت خواهند کرد تا بتوانند به صورت عملی در این عرصه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

این اقدام ستاد کانون‌های مساجد، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی فرهنگی و رسانه‌ای کادر کانون های فرهنگی هنری مساجد و گسترش فرهنگ مطالبه‌گری و روایتگری صحیح در جامعه علی الخصوص در شرایط کنونی همزمان با تجاوزات آمریکایی صهیونی به کشور عزیزمان، خواهد بود.

نخستین کارگاه این دوره با حضور مهدی بخشی مدیر خبرگزاری مهر قم و رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان برگزار شد.