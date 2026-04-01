به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب آقای دکتر سیمایی صراف(دام عزه)

وزیر ارجمند علوم تحقیقات و فناوری

با سلام و تحیت

با آرزوی توفیقات فزاینده نظام علمی و فناوری و دانشگاهی کشور در سال جدید، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای عالیقدر بویژه شهدای سرافراز جنگ رمضان و نیز یاد دانشمندان شهید و دانشجویان و دانش آموزان شهید و بالاخص رهبر مجاهد و شهید و عزیزمان، حمله وحشیانه و علم ستیز دشمن آمریکائی و صهیونی به نهاد علم و اندیشه و دانشگاه و ترور بزدلانه و خرد سوز دانشمندان و فناوران و صنعت گران و سربازان و سرداران و پاسداران علم و اندیشه و مرزبانان میهن عزیز و محور مقاومت را محکوم و همدردی و همراهی و هماهنگی حوزه‌های علمی و پاسداران شریعت را، با نهاد علم کشور و دانشگاه‌ها و دانشگاهیان پیشگام در ابتکار و خلاقیت و همگام نیروهای مسلح و مقتدر و مدافع کشور، اعلام می‌نمایم.

این حمله‌های نابخردانه به نهاد و شخصیت‌های علمی حلقه‌ای از زنجیره توحش جهان استکباری و دشمنان پیشرفت و ترقی جهان اسلام و مستضعفان عالم است که عریان‌تر چهره پلید علم سوزی و انحصارجویی جهانخواران را نشان می‌دهد و از سویی درماندگی و استیصال آنها را در کارزار حق و باطل حکایت می‌کند، بی گمان با مقاومت ملت ایران و مسئولان محترم و نیروهای مسلح عزیز و حضور میدانی مردم شریف و پیشاهنگی و دانشگاهیان و حوزویان و استقامت ملت های منطقه و امت اسلام و محور مقاومت و با هدایت‌های رهبری و فرماندهی معظم و راهنمایی بزرگان عالم و دین دفاع مقدس، تا پیروزی ادامه خواهد یافت و فصلی جدید در تاریخ معاصر و صحنه‌ای نوین در عزت و عظمت و پیشرفت همه جانبه کشور و استقلال و شکوفایی و وحدت جهان اسلام و نیز وحدت حوزه و دانشگاه گشوده خواهد، با یاری عنایات الهی.