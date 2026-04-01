۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

نامه آیت‌الله اعرافی به وزیر علوم در محکومیت حملات به زیرساخت‌های علمی

رئیس حوزه های علمیه در نامه ای به وزیر علوم حملات آمریکا ورژیم صهیونیستی به زیرساختهای علمی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب آقای دکتر سیمایی صراف(دام عزه)

وزیر ارجمند علوم تحقیقات و فناوری

با سلام و تحیت

با آرزوی توفیقات فزاینده نظام علمی و فناوری و دانشگاهی کشور در سال جدید، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای عالیقدر بویژه شهدای سرافراز جنگ رمضان و نیز یاد دانشمندان شهید و دانشجویان و دانش آموزان شهید و بالاخص رهبر مجاهد و شهید و عزیزمان، حمله وحشیانه و علم ستیز دشمن آمریکائی و صهیونی به نهاد علم و اندیشه و دانشگاه و ترور بزدلانه و خرد سوز دانشمندان و فناوران و صنعت گران و سربازان و سرداران و پاسداران علم و اندیشه و مرزبانان میهن عزیز و محور مقاومت را محکوم و همدردی و همراهی و هماهنگی حوزه‌های علمی و پاسداران شریعت را، با نهاد علم کشور و دانشگاه‌ها و دانشگاهیان پیشگام در ابتکار و خلاقیت و همگام نیروهای مسلح و مقتدر و مدافع کشور، اعلام می‌نمایم.

این حمله‌های نابخردانه به نهاد و شخصیت‌های علمی حلقه‌ای از زنجیره توحش جهان استکباری و دشمنان پیشرفت و ترقی جهان اسلام و مستضعفان عالم است که عریان‌تر چهره پلید علم سوزی و انحصارجویی جهانخواران را نشان می‌دهد و از سویی درماندگی و استیصال آنها را در کارزار حق و باطل حکایت می‌کند، بی گمان با مقاومت ملت ایران و مسئولان محترم و نیروهای مسلح عزیز و حضور میدانی مردم شریف و پیشاهنگی و دانشگاهیان و حوزویان و استقامت ملت های منطقه و امت اسلام و محور مقاومت و با هدایت‌های رهبری و فرماندهی معظم و راهنمایی بزرگان عالم و دین دفاع مقدس، تا پیروزی ادامه خواهد یافت و فصلی جدید در تاریخ معاصر و صحنه‌ای نوین در عزت و عظمت و پیشرفت همه جانبه کشور و استقلال و شکوفایی و وحدت جهان اسلام و نیز وحدت حوزه و دانشگاه گشوده خواهد، با یاری عنایات الهی.

زهرا سیفی

