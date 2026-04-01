به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در سالهای گذشته تأخیر در پرداخت مطالبات، یکی از گلایههای اصلی گندمکاران بود و همین موضوع زمینه را برای ورود دلالان و خرید محصول با قیمتهای غیرمتعارف فراهم میکرد، اما امسال برنامهریزی شده است که وجوه گندم تحویلی کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود.
وی افزود: هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی و بانکهای عامل انجام شده است تا منابع مالی خرید تضمینی گندم بهموقع تأمین شود و کشاورزان اطمینان خاطر داشته باشند که دولت نسبت به تعهدات خود پایبند است و نیازی به فروش محصول به واسطهها و سودجویان ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان تأکید کرد: اطلاعرسانی شفاف درباره زمان و نحوه پرداخت مطالبات، بخش مهمی از این سیاست است تا گندمکاران بدانند فروش محصول از مسیر رسمی و شبکه خرید تضمینی، هم امنتر است و هم بازگشت پولشان سریعتر از گذشته انجام خواهد شد.
کاظمنسب الباجی با اشاره به نقش خوزستان در تأمین گندم کشور گفت: با توجه به اینکه خوزستان یکی از استانهای اصلی تولیدکننده گندم است، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران این استان، هم برای امنیت غذایی کشور و هم برای پایداری تولید در سالهای آینده اهمیت ویژهای دارد.
