به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال استان اظهار کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی از این پس به جای پرداخت به افراد به کارفرمایان اعطا می‌شود تا آنان بتوانند افراد بیشتری را وارد چرخه اشتغال کنند و بر همین اساس امروز مقرر شد ۵۰ درصد از اعتبارات اشتغال به صورت کارفرمایی پرداخت شود.

وی افزود: کارگروهی متشکل از اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت اقتصادی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی با حضور نهادهای حمایتی برای تسریع و توسعه فعالیت‌های خدماتی تشکیل می‌شود تا موانع موجود بر سر راه تولید و اشتغال برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ظرفیت‌های استان تصریح کرد: استان خوزستان با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات، امروز در حوزه خدمات بیش از سایر بخش‌ها توانایی جذب نیروی کار را دارد و اشتغال‌زایی در بخش خدمات از اولویت بیشتری برخوردار است.

کاظم‌نسب الباجی ادامه داد: دستور داده شد اعتبارات لازم به دستگاه‌هایی که در برنامه اشتغال عقب‌افتادگی دارند تخصیص یابد و روند اجرایی خود را تسریع کنند تا به اهداف تعیین‌شده برسند.

وی در پایان با تأکید بر نقش بانک‌ها در تحقق اشتغال پایدار بیان کرد: تأکید ما بر بانک‌های عامل است که هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اقدام کنند و روند پرداخت را تسریع بخشند تا شاهد رونق و شکوفایی اشتغال در استان باشیم.