به گزارش خبرنگار مهر،محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با بیان اینکه ۱۲ فروردین از نگاه بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر شناخته می‌شود، اظهار داشت: این روز، گسستی مهم میان دو بلوک و دو ایدئولوژی غالب در جهان ایجاد کرد و در عین حال، الگویی جدید از حکمرانی را در قالب جمهوری اسلامی ایران به جهان معرفی کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی در شرایطی بنیان نهاده شد که امام خمینی(ره) به‌عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی، ساختاری سیاسی را پایه‌گذاری کردند که بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت استوار بود. در این نظام، مردم با مشارکت آگاهانه و اعتماد عمومی، نقش اصلی را در تعیین سرنوشت خود ایفا کردند و قانون اساسی نیز بر همین مبنا تدوین شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به ۴۷ سال فراز و فرودهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون با تهدیدها و فشارهای گوناگون از جمله تعارضات مرزی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و اقدامات براندازانه دشمنان مواجه بوده، اما با اتکا به اتحاد ملی، رهبری هوشمندانه و حضور مردم، توانسته مسیر پایداری و پیشرفت را طی کند.

آشوری تازیانی ادامه داد: ایران کشوری با پیشینه تمدنی عمیق و تنوع قومی گسترده است که در بستر نظام جمهوری اسلامی، وحدت در عین تنوع را تجربه کرده و امروز نیز این انسجام، مهم‌ترین عامل اقتدار ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: در سال گذشته و به‌ویژه در بازه زمانی ۱۲ فروردین سال قبل تا ۱۲ فروردین امسال، کشور با رخدادهای مهم و بعضاً سنگینی روبه‌رو بود؛ از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گرفته تا تحولات دیگر که هر یک می‌توانست در هر کشوری پیامدهای جدی به‌دنبال داشته باشد، اما در ایران به‌واسطه استحکام درونی، انسجام مردم و تدابیر رهبری، این تهدیدها به فرصت‌هایی برای تقویت اقتدار ملی تبدیل شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی، اتحاد مردم با نظام و رهبری است، افزود: امام راحل(ره) بر پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید داشتند تا کشور از مسیر اصلی خود منحرف نشود. مقصود ایشان، حمایت از یک نهاد راهبردی برای پیوند مردم و حاکمیت و تحقق الگوی نوین حکمرانی در ایران بود.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم حکمرانی مطلوب خاطرنشان کرد: حکمرانی مطلوب بر سه ضلع حاکمیت، جامعه مدنی و بخش خصوصی استوار است. در ضلع حاکمیت، دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای مسلح قرار دارند؛ در ضلع جامعه مدنی، نهادهای مردمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند و در ضلع سوم، بخش خصوصی و مردم به‌عنوان بدنه فعال جامعه حضور دارند.

آشوری تازیانی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در ساختارها، رفع اشکالات، تسهیل امور مردم و تقویت خدمت‌رسانی هستیم. ۱۲ فروردین فقط یادآور یک رخداد تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسیر انقلاب، بازنگری در روش‌ها و حرکت در مسیر حکمرانی کارآمدتر و مردمی‌تر است.

وی در پایان تصریح کرد: ملت ایران با بصیرت، صلابت و حضور آگاهانه در صحنه، همواره پای ایران، اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده است و یقین داریم این مسیر با اقتدار ادامه خواهد یافت.