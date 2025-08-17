به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه حضور در جمع مردم و مدیران توفیقی برای خدمتگزاری است، اظهار داشت: شأن مسئولان در جمهوری اسلامی چیزی جز خدمتگزاری صادقانه و بی‌منت به مردم نیست و هر کس خود را فراتر از این جایگاه بداند از مسیر صحیح حکمرانی خارج شده است.

وی با اشاره به جایگاه پارسیان در توسعه استان افزود: شهرستان پارسیان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه دریا، انرژی و گردشگری یکی از مناطق ممتاز هرمزگان است توسعه این شهرستان نیازمند همبستگی مدیران، نخبگان و مشارکت مستقیم مردم است تا بتوانیم مشکلات مزمن را برطرف کنیم.

استاندار هرمزگان با قدردانی از فرماندار جوان و بومی پارسیان، او را چهره‌ای کارآمد و پرچمدار اجرایی شهرستان دانست و گفت: امیدوارم با همکاری همه مدیران و همراهی مردم، شاهد پویایی و بالندگی شهرستان باشیم.

آشوری تازیانی در ادامه سخنان خود به مدل حکمرانی مطلوب اشاره کرد و توضیح داد: در این مدل سه ضلع وجود دارد؛ یک ضلع حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی؛ ضلع دوم جامعه مدنی متشکل از احزاب، تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی؛ و ضلع سوم مردم به عنوان رکن اساسی نظام. تعامل و هم‌افزایی این سه ضلع موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات کشور از جمله ناترازی منابع و نیازها، تحریم‌های ظالمانه و برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی، گفت: عبور از این شرایط دشوار تنها با انسجام اجتماعی و مشارکت واقعی مردم ممکن است همان‌طور که در حوادث اخیر و جنگ تحمیلی، ملت ایران با همبستگی و پشتیبانی از رهبری و نیروهای مسلح، نمایش قدرت ملی خود را به جهانیان نشان دادند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت کاهش هزینه‌های حکمرانی و افزایش بهره‌وری تأکید کرد و افزود: مدیران باید با عقلانیت، مشورت و استفاده از خرد جمعی، بهترین تصمیم‌ها را برای رفع مشکلات اتخاذ کنند بسیاری از نارسایی‌ها نتیجه عدم فهم مشترک از مسائل است؛ تا زمانی که چنین فهم مشترکی ایجاد نشود، اقدام مشترک هم شکل نخواهد گرفت.

وی همچنین از برنامه استانداری برای ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ در استان خبر داد و گفت: با تشکیل صندوق ویژه مسئولیت‌های اجتماعی، منابع ناشی از حضور صنایع در مناطق مختلف استان، از جمله منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان، به شکل منسجم و بر اساس اولویت‌های شهرستان‌ها هزینه خواهد شد سهم پارسیان از این ظرفیت‌ها باید به توسعه زیرساخت‌ها، رفع مشکلات ترافیکی و بهره‌برداری از ظرفیت دریا برای ارتقای معیشت مردم اختصاص یابد.

آشوری تازیانی حضور میدانی مسئولان در شهرستان‌ها را یکی از شیوه‌های اصلی شناخت مسائل دانست و اظهار داشت: گفت‌وگوی مستقیم با مردم و نخبگان باعث می‌شود مشکلات از نزدیک رصد و برای آن‌ها راه‌حل منطقی پیدا شود مشارکت نخبگان و تشکل‌های مردمی در تصمیم‌سازی، کلید موفقیت در مسیر توسعه است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مردم بهترین‌ها را شایسته‌اند خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مسیر توسعه استان کوتاه‌تر شود و امید و اعتماد مردم تقویت گردد، باید با همبستگی و انسجام حرکت کنیم وظیفه ما خدمتگزاری و کاستن از آلام مردم است و با استفاده از ظرفیت‌های محلی و ملی، پارسیان می‌تواند جایگاه واقعی خود را در برنامه جامع توسعه استان پیدا کند.