به گزارش خبرگزاری مهر، «استودیو مدرسه وطن» با حضور گسترده و پرشور مردم خرم‌آباد و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان افتتاح شد.

این اقدام فرهنگی - رسانه‌ای با محوریت معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان و به‌منظور ارائه مهارت‌های هنری، رسانه‌ای و گفت‌وگومحور دانش‌آموزان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های پرورشی راه‌اندازی شده است.

سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در این آیین، ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی به مردم شریف ایران، راه‌اندازی این استودیو را گامی نو و خلاقانه در جهت هویت‌بخشی، تقویت روحیه وطن‌دوستی و تجلیل از مقام شهدای دانش‌آموز میناب و لرستان دانست.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، گفت: امیدواریم با یاری خداوند و همراهی مردم، با موفقیت و سربلندی از این مقطع عبور کنیم. امروز در کنار جایگاه مرکزی، شاهد افتتاح استودیو «مدرسه وطن» هستیم؛ بستری که برای انعکاس حضور آگاهانه همه اقشار، به‌ویژه فعالان عرصه تعلیم‌وتربیت، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها ایجاد شده است.

سهرابی حضور پررنگ مردم و دانش‌آموزان را نقطه قوت این حرکت دانست و افزود: آنچه امروز نام ایران را با افتخار بر زبان‌ها جاری می‌کند، همین حضور آگاهانه، شجاعانه و باشکوه مردم به‌ویژه نوجوانان ما است. ما تنها زمینه را فراهم کردیم؛ این کودکان و نوجوانان‌اند که باهنر، خلاقیت و احساسشان نسبت به وطن، این حرکت را زنده می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه این استودیو نخستین نمونه در کشور است، توضیح داد: استودیو مدرسه وطن با رویکرد تعاملی، فرصتی برای ارائه توانمندی‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دانش‌آموزان فراهم کرده است. هر شب رأس ساعت ۲۰، برنامه‌هایی چون نقاشی، کاریکاتور، اجرای سرود، نقالی، مداحی دانش‌آموزی، رجزخوانی، گفت‌وگو با اساتید جهاد تبیین و یاد شهدای دانش‌آموز به‌صورت زنده از طریق شبکه شاد پخش می‌شود.

سهرابی همچنین افزود: حضور فعال دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی موجب تقویت اعتمادبه‌نفس، مهارت‌های کلامی، رسانه‌ای و هنری آن‌ها می‌شود. در کنار اجراهای هنری، نشست‌های گفت‌وگومحور با صاحب‌نظران حوزه هنر و ادبیات نیز برای ارتقای دانش عمومی آینده‌سازان استان برگزار خواهد شد.