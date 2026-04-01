فرشی: شهدای جنگ رمضان آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اعلام این خبر افزود: امروز صبح حوالی ساعت ۶:۴۵ صبح یک دستگاه خودرو در مسیر آذرشهر_ تبریز مورد اصابت دشمن قرار گرفت که مغازه‌ها و واحدهای موجود در جاده و خودروهای مردم دچار آسیب شده و یک نفر شهید و چهار نفر مجروح شده‌اند.

وی ادامه داد: حوالی ظهر امروز سه محل غیرنظامی در میانه مورد اصابت قرار گرفته که از مجموع این سه محل تاکنون ۵ نفر به شهادت رسیده و تعداد مجروحان نیز ۳۱ نفر است که تعدادی از آنها سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون در آذربایجان شرقی ۱۸۴ نفر شهید شدند و تعداد مجروحان نیز به ۱۴۱۷ نفر رسید که بخش عمده‌ای از مجروحان به صورت سرپایی مداوا شدند.