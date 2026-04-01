۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۷

فرشی: شهدای جنگ رمضان آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر رسید

تبریز- مدیر کل بحران آذربایجان شرقی گفت:از آغاز جنگ رمضان تاکنون در آذربایجان شرقی ۱۸۴ نفر شهید شدند و تعداد مجروحان نیز به ۱۴۱۷ نفر رسید که بخش عمده‌ای از مجروحان به صورت سرپایی مداوا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اعلام این خبر افزود: امروز صبح حوالی ساعت ۶:۴۵ صبح یک دستگاه خودرو در مسیر آذرشهر_ تبریز مورد اصابت دشمن قرار گرفت که مغازه‌ها و واحدهای موجود در جاده و خودروهای مردم دچار آسیب شده و یک نفر شهید و چهار نفر مجروح شده‌اند.

وی ادامه داد: حوالی ظهر امروز سه محل غیرنظامی در میانه مورد اصابت قرار گرفته که از مجموع این سه محل تاکنون ۵ نفر به شهادت رسیده و تعداد مجروحان نیز ۳۱ نفر است که تعدادی از آنها سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

