۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

انهدام پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان شیراز

شیراز-معاون روابط عمومی سپاه فجر استان از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد فوق پیشرفته متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی در آسمان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ جلال یارمحمدی از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد فوق پیشرفته متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی در آسمان شیراز خبر داد و گفت: این پهپاد که از نوع هرمس ۹۰۰ و دارای قابلیتهای جاسوسی و تهاجمی بالایی است، صبح امروز(پنجشنبه) توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه در آسمان شیراز شناسایی، رهگیری و در لحظه منهدم شد.

وی در ادامه با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید، خاطرنشان کرد: پدافند هوایی سپاه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و سامانه‌های بومی و پیشرفته، هرگونه تحرک هوایی دشمن در منطقه را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد کوچکترین تعرضی به حریم آسمانی استان فارس و به ویژه کلانشهر شیراز صورت گیرد.

معاون روابط عمومی سپاه فجر افزود: هرمس ۹۰۰ یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای ساخت رژیم صهیونیستی با برد بیش از ۲ هزار کیلومتر و سقف پروازی بالا است که عمدتا برای ماموریت‌های شناسایی و تهاجمی استفاده می‌شود.

سرهنگ یارمحمدی گفت: انهدام این پهپاد در آسمان شیراز، ضربه فنی سنگینی به شبکه جاسوسی و عملیاتی دشمن در جنوب کشور محسوب می‌شود.

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس تصریح کرد: امنیت پایدار فارس خط قرمز ماست و هرگونه نقض حریم هوایی با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نیروهای پدافند سپاه مواجه خواهد شد.

