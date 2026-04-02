به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، بیش از ۷۶۰ پهپاد به سمت اراضی اشغالی شلیک شده اند و برخی از آنها از سامانه های پدافند هوایی عبور کرده و به اماکن مهم و حساس اصابت کرده اند.

در این گزارش آمده است، ایرانی ها تعداد بسیار زیادی پهپادهای دقیق و ارزان قیمت تولید می کنند.

رسانه های صهیونیستی اضافه کردند: ایران خود را برای یک نبرد طولانی آماده کرد.

پیشتر نیز رسانه های غربی اعتراف کرده بودند که پهپادهای ارزان ایران سامانه های گران قیمت مستقر در منطقه را فرسوده کرده است.