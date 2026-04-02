۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

رسانه‌های صهیونیستی: پهپادهای ایران به نقاط مهم اصابت کرده‌اند

رسانه های عبری زبان به قدرت پهپادی ایران و اصابت این پهپادها به مواضع حساس در اراضی اشغالی اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، بیش از ۷۶۰ پهپاد به سمت اراضی اشغالی شلیک شده اند و برخی از آنها از سامانه های پدافند هوایی عبور کرده و به اماکن مهم و حساس اصابت کرده اند.

در این گزارش آمده است، ایرانی ها تعداد بسیار زیادی پهپادهای دقیق و ارزان قیمت تولید می کنند.

رسانه های صهیونیستی اضافه کردند: ایران خود را برای یک نبرد طولانی آماده کرد.

پیشتر نیز رسانه های غربی اعتراف کرده بودند که پهپادهای ارزان ایران سامانه های گران قیمت مستقر در منطقه را فرسوده کرده است.

    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      وقتی دوبار سه بار از یک منطقه شلیک پرتابه داشته باشیم، مثل کرکسی که بویی به دماغش خورده همون منطقه رو پیش از ساعت معمول پرتاب یا با فاصله اندک زمانی از پرتاب پهپادها و جنگنده هاشون شروع به چرخ زدن در اون منطقه می کنن. با همین تاکتیک براشون کمین پدافندی هم آماده کنید.

