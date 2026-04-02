۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

انهدام یک پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی در قزوین

قزوین - یک فروند پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی در بخش الموت شرقی منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی در بخش الموت شرقی با پدافند نوین سپاه ذیل پدافند یکپارچه کشور توسط رزمندگان سپاه استان قزوین ساقط شد.

سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین در بیانیه خود که به همین مناسبت صادر شده تاکید کرد رزمندگان این سپاه در قزوین با چشمان باز و رصد شبانه روزی دشمنان متجاوز را تنبیه خواهند کرد و با مردم عزیز عهد می بندیم تا دفع فتنه اشرار عالم فدایی شما ملت ایران خواهیم بود فرزندان شما در سپاه پاسداران استوارتر از همه دوران اقتدار ملت ایران را بر دشمنان با مشت های آهنین تحمیل خواهد کرد.

