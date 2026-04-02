ارزیابی خودروهای آسیب دیده در جنگ در منطقه ۱۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: در راستای رسیدگی به وضعیت شهروندانی که خودروهای آنان در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده است، نماینده شرکت بیمه ایران با هماهنگی و همراهی ستاد مدیریت بحران منطقه در محل حاضر شد تا فرآیند بررسی و ارزیابی خسارات وارده را آغاز کند.
اخگرپور افزود: کارشناسان شرکت بیمه ایران با حضور میدانی در حال بررسی و ارزیابی خسارات وارد شده به خودروهای آسیبدیده هستند و این روند با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان ادامه دارد.
شهردار منطقه ۱۹ ادامه داد: این اقدام در راستای فراهمسازی زمینه پرداخت خسارات به شهروندان آسیبدیده انجام شده و شهرداری منطقه نیز در این مسیر همکاری لازم را با دستگاههای مرتبط و شرکت بیمه ایران به عمل میآورد.
وی تأکید کرد: پیگیری وضعیت آسیبدیدگان و صیانت از حقوق شهروندان از اولویتهای مدیریت شهری در منطقه ۱۹ است و این روند تا تعیین تکلیف کامل خسارات ادامه خواهد داشت.
