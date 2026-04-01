به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان با اشاره به افزایش مسافران در این روز، بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید و اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی و امنیت تمامی مسافران، همراه داشتن اقلامی نظیر کپسول‌های پیک‌نیک و اقلام قابل اشتعال، اشیاء نوک‌تیز و همچنین بارهای حجیم که ممکن است، موجب اختلال در تردد و ایمنی مسافران شود، در مترو ممنوع است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری شهرداری مشهد با ابراز امیدواری نسبت به استقبال شهروندان از این خدمات، گفت: امیدواریم با ارائه این سرویس‌دهی ویژه، متروی مشهد بتواند همچون همیشه نقشی کلیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های حمل‌ونقل پاک و ایمن درون شهری، در تسهیل دسترسی شهروندان به تفرجگاه‌ها و نقاط تفریحی ایفا کند.