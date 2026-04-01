  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

سرویس‌دهی ویژه قطار شهری مشهد در روز طبیعت 

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری شهرداری مشهد گفت: در روز ۱۳ فروردین، متروی مشهد با سرویس‌دهی ویژه و در بازه زمانی بیش از ۱۸ ساعت از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ خدمات‌رسانی میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان با اشاره به افزایش مسافران در این روز، بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید و اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی و امنیت تمامی مسافران، همراه داشتن اقلامی نظیر کپسول‌های پیک‌نیک و اقلام قابل اشتعال، اشیاء نوک‌تیز و همچنین بارهای حجیم که ممکن است، موجب اختلال در تردد و ایمنی مسافران شود، در مترو ممنوع است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری شهرداری مشهد با ابراز امیدواری نسبت به استقبال شهروندان از این خدمات، گفت: امیدواریم با ارائه این سرویس‌دهی ویژه، متروی مشهد بتواند همچون همیشه نقشی کلیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های حمل‌ونقل پاک و ایمن درون شهری، در تسهیل دسترسی شهروندان به تفرجگاه‌ها و نقاط تفریحی ایفا کند.

کد مطلب 6789127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    روژان مهدوی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عالی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها